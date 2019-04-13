Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъ«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве. В частности, глава военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский был назначен на пост руководителя инновационного технополиса «Эра».
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с чего всё началось

Звезды под елкой: Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация. Самым сенсационным стало перемещение по карьерной лестнице главы военной полиции генерал-лейтенанта Владимира Ивановского, которого назначили руководителем инновационного технополиса «Эра».
Известиявчера в 16:01

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СМИ узнали о «серьезной кадровой ротации» в Минобороны

РБКвчера в 22:09

СМИ: В Минобороны проведена крупная ротация

RT на русскомвчера в 21:40

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

Известиявчера в 18:26

СМИ узнали о крупных кадровых изменениях в Минобороны

Газета.Ruвчера в 19:47

В Минобороны провели ротацию кадров

URA.Ruвчера в 19:30

«Известия»: Минобороны провело крупную кадровую ротацию

РИА Новостивчера в 19:06

«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Коммерсантъвчера в 21:31
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