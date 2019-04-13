В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация. Самым сенсационным стало перемещение по карьерной лестнице главы военной полиции генерал-лейтенанта Владимира Ивановского, которого назначили руководителем инновационного технополиса «Эра».

с чего всё началось

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве. В частности, глава военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский был назначен на пост руководителя инновационного технополиса «Эра».

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