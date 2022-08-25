Будьте в Плюсе

«Известия»: Минпромторг предложил план по снижению нагрузки на угольщиков и металлургов

Российские угольные и металлургические компании рискуют обанкротиться из-за санкционных издержек, игроки рынка столкнулись с ограничением на экспорт, подорожанием логистики и значительным увеличением себестоимости продукции.
РБК
По оценкам Еврокомиссии, эмбарго на уголь российского производства коснется 25% всего экспорта угля из России на сумму €8 млрд в год.
РБК
С конца февраля многие западные страны начали вводить против России санкции и объявили о намерении как можно скорее отказаться от российских энергоресурсов.
РБК
Как сказал один из игроков рынка, российские компании продают уголь более хорошего качества в азиатские страны по заниженной стоимости.
Lenta.ru

Подробнее о событии

«Известия»: Минпромторг планирует сократить нагрузки на угольщиков и металлургов
Центральная Служба Новостей01:38
«Известия»: Минпромторг предложил план по снижению нагрузки на угольщиков и металлургов
РБК22:16
Показать все источники

Интересное

Итальянская турфирма заявила о потерях 90% дохода из-за отсутствия россиян

Отсутствие российских туристов в Италии вылилось в многомиллионные потери для туристического оператора Suditaliahotels с юга страны.
Известия01:20

Депутат Рады Гончаренко пригрозил Лукашенко расправой в ответ на поздравление Украины

Гончаренко пригрозил Лукашенко повешением в ответ на поздравление Украины с Днем Независимости.
Lenta.ru19:29

Британская газета Guardian подготовила пять прогнозов развития ситуации на Украине

К очередному Дню независимости Украины военный обозреватель британской газеты Guardian привел пять сценариев возможного развития событий на Украине.
Российская газета01:36

Работа.ру и СберНПФ: 47% россиян назвали 50–100 тыс. рублей в месяц достаточными на пенсии

Еще 18 процентов россиян ответили, что считают комфортным доходом на пенсии 100–150 тысяч рублей в месяц.
Lenta.ru00:15

Посольство России заявило, что США опасаются огласки фактов о действиях «Азова»

США явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников запрещенной в РФ террористической группировки «Азов», заявили 24 августа в российском посольстве после комментария пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса по поводу трибунала в Мариуполе.
Известия01:28

Евродепутат от Франции Мариани назвал создание тренировочной миссии для ВСУ путем к войне

Решение Евросоюза создать тренировочную миссию по подготовке украинских военных может привести к прямому столкновению с Россией, считает депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани.
РИА Новостивчера в 13:33

В Италии рассказали о недовольстве папы Римского из-за политического давления Зеленского

Папа Римский Франциск оказался недоволен политическим давлением по ситуации с поддержкой Киева со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
RT на русском01:46

Военнослужащий ВСУ заявил об отсутствии обсуждений нападения на Херсон из-за артиллерии РФ

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе со «Страной.ua» заявил, что Киев не даже не обсуждает возможность нападения на Херсон.
Lenta.ru20:02

Politico: Франция и ФРГ противостоят странам Балтии и Польше по вопросу Украины

«За публичными заявлениями о поддержке Украины скрывается тихое перетягивание каната между Германией, Францией и — до отставки премьер-министра Марио Драги — Италией, с одной стороны, и Польшей, странами Балтии, Скандинавии и Финляндией — с другой», — говорится в статье.
RT на русском00:18

Депутат бундестага Шмидт назвал украинских беженцев вызовом немецкому обществу

По мнению Шмидта, правительство канцлера Олафа Шольца не позаботилось о политической реализации взятых на себя обязательств, делая публичные заявления.
ИА SM-News01:48