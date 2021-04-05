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ТАСС

«Известия»: Минсельхоз распределит между заводами квоты на производство сахара

Минсельхоз РФ распределит квоты поставок сахара между заводами, чтобы контролировать объемы поставок по стране. Об этом в понедельник со ссылкой на источники в отрасли пишет газета "Известия".В источнике
С чего всё началось

Плановый момент: Минсельхоз занялся распределением поставок сахара

Минсельхоз вместе с производителями начал работу по распределению объемов поставок сахара, заявили «Известиям» в ведомстве. У каждого завода теперь будет квота на изготовление и дальнейшую продажу товара рознице, уточнил источник издания на рынке.
Известия17:01

Подробнее о событии

Минсельхоз установит квоты на производство и продажу сахара в России

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«Известия»: Минсельхоз распределит между заводами квоты на производство сахара

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Минсельхоз начал распределять поставки сахара

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