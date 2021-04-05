Минсельхоз РФ распределит квоты поставок сахара между заводами, чтобы контролировать объемы поставок по стране. Об этом в понедельник со ссылкой на источники в отрасли пишет газета "Известия".

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С чего всё началось Плановый момент: Минсельхоз занялся распределением поставок сахара Минсельхоз вместе с производителями начал работу по распределению объемов поставок сахара, заявили «Известиям» в ведомстве. У каждого завода теперь будет квота на изготовление и дальнейшую продажу товара рознице, уточнил источник издания на рынке. Известия 17:01