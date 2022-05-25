РИА Новости«Известия»: Минтранс обсуждает введение нового сбора при покупке авиабилетовИздание, ссылаясь на письмо вице-президента "ТКП" Алексея Шубенкова, направленное в Минтранс, сообщает, что фонд планируется создать за счет внебюджетных средств.РИА НовостиСредства фонда планируют тратить на выполнение обязательств перевозчиков перед пассажирами в случае форс-мажоров, следует из документа.Известия«Представляется необходимым установить сбор, взимаемый с пассажиров при оформлении билетов», — сказано в документе.ИзвестияПока обсуждается, что сумма сбора составит от 70 до 250 рублей за один перелет.REGNUMЧитать далееСвернутьSIA.ruSIA.ruDiscover24Телеканал 360°РосбалтНИА СамараИнфоСМИVSE42.RUИзвестияTatCenterНациональная служба новостейРЕН ТВВечерняя МоскваКомсомольская правдаЭкономика сегодняАбзацВесьмаA42.RUТК ЗвездаЯмал-МедиаПодробнее о событии«Известия»: в Минтрансе обсуждают введение нового сбора с авиапассажировРБК19:41Далеко идущие платы: в России могут ввести новый сбор с авиапассажировИзвестия17:01Самое цитируемое«Известия»: в России могут ввести сбор при оформлении авиабилетовRT на русском19:28В России могут ввести новый сбор с авиапассажировИзвестия18:29«Известия»: в России могут ввести дополнительный сбор с авиапассажировГазета.Ru19:08«Известия»: в России могут ввести новый сбор с авиапассажировТАСС19:03«Известия»: в России могут ввести новый сбор с путешественников по странеLenta.ru18:24«Известия»: путешественников могут обязать платить новый сбор при оформлении авиабилетов по РоссииКомсомольская правда19:11Показать ещёОценить989Поделиться