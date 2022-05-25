Будьте в Плюсе

«Известия»: Минтранс обсуждает введение нового сбора при покупке авиабилетов

Издание, ссылаясь на письмо вице-президента "ТКП" Алексея Шубенкова, направленное в Минтранс, сообщает, что фонд планируется создать за счет внебюджетных средств.
РИА Новости
Средства фонда планируют тратить на выполнение обязательств перевозчиков перед пассажирами в случае форс-мажоров, следует из документа.
Известия
«Представляется необходимым установить сбор, взимаемый с пассажиров при оформлении билетов», — сказано в документе.
Известия
Пока обсуждается, что сумма сбора составит от 70 до 250 рублей за один перелет.
REGNUM

Подробнее о событии

«Известия»: в Минтрансе обсуждают введение нового сбора с авиапассажиров
РБК19:41
Далеко идущие платы: в России могут ввести новый сбор с авиапассажиров
Известия17:01
Самое цитируемое
«Известия»: в России могут ввести сбор при оформлении авиабилетов
RT на русском19:28
В России могут ввести новый сбор с авиапассажиров
Известия18:29
«Известия»: в России могут ввести дополнительный сбор с авиапассажиров
Газета.Ru19:08
«Известия»: в России могут ввести новый сбор с авиапассажиров
ТАСС19:03
«Известия»: в России могут ввести новый сбор с путешественников по стране
Lenta.ru18:24
«Известия»: путешественников могут обязать платить новый сбор при оформлении авиабилетов по России
Комсомольская правда19:11

Интересное

Аналитик Потавин призвал покупать доллары из-за возможного ослабления рубля

Процесс укрепления рубля в скором времени может достичь пика, поэтому можно начать покупать валюту.
Газета.Ru01:14

«Ведомости»: правительство согласовало индексацию МРОТ и страховых пенсий на 10 процентов

Правительство России согласовало индексацию МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10 процентов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к кабмину.
РИА Новости23:14

Член ВГА Запорожской области Рогов объявил о намерении региона войти в состав России

Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России.
Lenta.ru23:19

Минфин США отказался от продления лицензии на обслуживание внешнего долга России

Минфин США аннулировал лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга, следует из заявления на сайте американского ведомства.
Газета.Ruвчера в 15:26

NYT: США учли опыт поставок оружия Украине для укрепления обороны Тайваня

США активизировали усилия по укреплению оборонных возможностей Тайваня. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru01:04

Рейтинг одобрения Байдена упал до рекордных 36%

Уровень одобрения американцами работы президента Джо Байдена опустился до рекордных 36%.
Коммерсантъ23:29

США и Южная Корея осудили ракетные пуски КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин провели телефонный разговор и осудили испытания баллистических ракет КНДР.
RT на русском01:13

Глава МИД КНР Ван И призвал создать зеленый коридор для экспорта зерна из России и Украины

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал создать зеленый коридор для экспорта российского и украинского зерна, учитывая сложную ситуацию с продовольствием в мире.
Lenta.ru23:07

Посол ЛНР в России Мирошник заявил о взломе обороны ВСУ на Светлодарской дуге

Часть стратегической трассы Лисичанск-Артёмовск (Донецкая область) под полным огневым контролем союзных сил, уточнил Мирошник.
РИА Новости01:15

Следователи СК России обнаружили в Мариуполе полевой китель британского военнослужащего

Следователи СК России нашли в тайнике рядом с бывшими позициями украинских националистов в освобожденном Мариуполе британский военный китель, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости22:02