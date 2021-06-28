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Экономика

«Известия»: Москва и Курская область стали лидерами по экономической устойчивости регионов

Москва, Курская и Пензенская области стали лидерами по экономической устойчивости среди всех субъектов России. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), проведенное на основе данных Росстата.В источнике

С чего всё началось

Субъекты внимания: названы новые российские регионы-лидеры

Топ регионов-лидеров экономической устойчивости по итогам первого квартала 2021 года возглавили Москва, Курская и Пензенская области. Также в десятку вошли Владимирская область, Севастополь, Челябинская, Тюменская и Калининградская области, Дагестан, Республика Алтай и Северная Осетия (Алания).
Известия17:01

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Названы российские регионы-лидеры по экономической устойчивости

Lenta.ru22:40

«Известия»: Москва и Курская область стали лидерами по экономической устойчивости регионов

ТАСС21:31

Названы регионы-лидеры по экономической устойчивости. В топ-10 вошли два уральских региона

URA.Ru17:23

Названы российские регионы-лидеры по экономической устойчивости

Газета.Ru18:49

Москва возглавила рейтинг экономически стабильных регионов

ИА Красная Весна17:59

В России назвали новые регионы-лидеры экономической устойчивости

Известия18:28

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EastRussia21:00
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