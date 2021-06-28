Москва, Курская и Пензенская области стали лидерами по экономической устойчивости среди всех субъектов России. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), проведенное на основе данных Росстата.

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С чего всё началось Субъекты внимания: названы новые российские регионы-лидеры Топ регионов-лидеров экономической устойчивости по итогам первого квартала 2021 года возглавили Москва, Курская и Пензенская области. Также в десятку вошли Владимирская область, Севастополь, Челябинская, Тюменская и Калининградская области, Дагестан, Республика Алтай и Северная Осетия (Алания). Известия 17:01