Предполагается, что QR-код будет формироваться в программе Mir Pay или приложении кредитной организации: на смартфоне у клиента будет формироваться QR-код, который продавец считает на кассе и спишет деньги.
Украинский народ и правительство во главе с президентом Владимиром Зеленским должны самостоятельно решить вопрос возможности территориальных уступок, Соединенные Штаты не собираются навязывать свою позицию.
Президент России Владимир Путин большую часть своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) посвятит задачам экономического развития, стимулирования деловой активности и укрепления внешних торгово-инвестиционных связей России.