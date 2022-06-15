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«Известия»: Новый способ оплаты картой «Мир» начнут внедрять в октябре

Держатели карт "Мир" смогут платить за товар без предъявления "пластика".
Российская газета
В пресс-службе платежной системы уточнили, что QR-коды позволят оплачивать товары и услуги с помощью смартфона без предъявления банковской карты.
РИА Новости
Предполагается, что QR-код будет формироваться в программе Mir Pay или приложении кредитной организации: на смартфоне у клиента будет формироваться QR-код, который продавец считает на кассе и спишет деньги.
РБК
В комментарии «Известиям» представители банка «Открытие» отметили, что данный способ удобнее, чем действующий сейчас в системе быстрых платежей.
BFM.ru

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