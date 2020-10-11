«Известия»: ОП РФ предлагает ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих граждан
Комиссия Общественной палаты (ОП) России по ЖКХ, строительству и дорогам совместно с экспертами разработала законопроект, которым предлагается ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих.В источнике
С чего всё началось
На жилье мое: в России хотят субсидировать аренду квартир малоимущим
В России хотят ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих. Это предполагает законопроект, разработанный комиссией Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам совместно с экспертами.
Известия17:01
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