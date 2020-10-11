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ТАСС
ТАСС

«Известия»: ОП РФ предлагает ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих граждан

Комиссия Общественной палаты (ОП) России по ЖКХ, строительству и дорогам совместно с экспертами разработала законопроект, которым предлагается ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих.В источнике
С чего всё началось
Известия

На жилье мое: в России хотят субсидировать аренду квартир малоимущим

В России хотят ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих. Это предполагает законопроект, разработанный комиссией Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам совместно с экспертами.
Известия17:01
Подробнее о событии
News.ru

Правительство станет помогать малоимущим платить за аренду жилья

News.ru20:02
Известия

На жилье мое: в России хотят субсидировать аренду квартир малоимущим

Известия17:01
Life.ru

В России предложили ввести новую льготу для малоимущих

Life.ru18:19
Телеканал 360°

Малоимущим могут компенсировать часть суммы за аренду жилья

Телеканал 360°17:29
БИЗНЕС Online

Для малоимущих россиян предложили ввести субсидии на аренду жилья

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:34
URA.Ru

В России предложили ввести новую льготу для бедных

URA.Ruвчера в 16:27
ТАСС

«Известия»: ОП РФ предлагает ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих граждан

ТАСС19:47
Интересное

Пострадавшего при обрушении надземного перехода в Ленобласти доставили в больницу

Водитель грузовика, пострадавший в результате обрушения надземного перехода на федеральной трассе М-10 в Тосненском районе Ленинградской области, госпитализирован, он находится в состоянии средней тяжести.
Пострадавшего при обрушении надземного перехода в Ленобласти доставили в больницу
ТАССвчера в 16:13

Кабинет министров РФ одобрил ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты работает над проектом о дифференцированном пособии для детей в возрасте от трех до семи лет включительно в связи с тем, что после выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей достиг прожиточного минимума.
Вести.Ruвчера в 20:59

Новый альбом Леонида Агутина выдвинут на премию «Грэмми» в пяти номинациях

Изображение взято с: Instagram@agutinleonid Наталия Николенко, пресс-секретарь Агутина, рассказала, что пока альбом проходит по пяти категориям в лонг-листе, но шорт-лист организаторы премии огласят не ранее декабря.
Дни249 октября в 09:40

Доктор Мясников связал увеличение лимфоузлов с онкологическим заболеванием

Врач и известный телеведущий Александр Мясников поделился с россиянами информацией, которая может помочь диагностировать опасное заболевание самостоятельно в домашних условиях.
Evo-rus.comвчера в 15:48

Учитель математики заглядывал под юбки ученицам и пошел под суд

Учитель математики и школьный тренер по теннису из американского города Кинстерсвиль, штат Пенсильвания, признал себя виновным в том, что заглядывал под юбки своих учениц и делал непристойные фотографии.
Lenta.ru19:03

Бабушка Урганта сделает прививку от коронавируса, если попросит Путин

Нина Ургант, знаменитая советская актриса и бабушка телеведущего Ивана Урганта, призналась, что боится негативных последствий вакцинации от коронавируса, однако сделает прививку, если об этом её попросит президент РФ Владимир Путин.
News.ruвчера в 05:23

Росстат стал лидером по расходам на IT в 2020 году

Росстат, Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральное казначейство стали лидерами по объему расходов на информационные технологии в январе - июле 2020 года, свидетельствуют данные портала "Госрасходы", запущенного Счетной палатой РФ.
ТАСС17:20