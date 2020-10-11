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ТАСС
ТАСС

«Известия»: ОП РФ предлагает ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих граждан

Комиссия Общественной палаты (ОП) России по ЖКХ, строительству и дорогам совместно с экспертами разработала законопроект, которым предлагается ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих.В источнике
С чего всё началось
Известия

На жилье мое: в России хотят субсидировать аренду квартир малоимущим

В России хотят ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих. Это предполагает законопроект, разработанный комиссией Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам совместно с экспертами.
Известия17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Малоимущим россиянам предложили дать субсидии на аренду жилья

Lenta.ru20:58
ТАСС

«Известия»: ОП РФ предлагает ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих граждан

ТАСС19:47
Телеканал 360°

Малоимущим могут компенсировать часть суммы за аренду жилья

Телеканал 360°17:29
Life.ru

В России предложили ввести новую льготу для малоимущих

Life.ru18:19
БИЗНЕС Online

Для малоимущих россиян предложили ввести субсидии на аренду жилья

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:34
URA.Ru

В России предложили ввести новую льготу для бедных

URA.Ruвчера в 16:27
Известия

На жилье мое: в России хотят субсидировать аренду квартир малоимущим

Известия17:01

Илья Варламов оценил благоустройство сада Нурова в центре Екатеринбурга

После публикации Е1.RU о жителях Екатеринбурга, которые самостоятельно восстановили сад Нурова в историческом районе Царского моста, инициативу в своем «Живом журнале» прокомментировал известный блогер и урбанист Илья Варламов.
Екатеринбург Онлайн23:08

В Гидрометцентре спрогнозировали понижение температуры до -15 градусов

Атмосферные фронты атлантического циклона продвинулись по европейской территории, оставив место сухой и солнечной погоде лишь в отдельных районах Поволжья и в южных регионах, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газетавчера в 02:16

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» предлагают сократить АПЛ до 18 клубов

Речь идёт о сокращении количества клубов в Премьер-лиге Англии с 20 до 18, активной финансовой поддержке Английской футбольной лиги (дивизионы со второго по четвёртый) и отмене Кубка лиги.
Евро-футбол.рувчера в 10:13

Кабинет министров РФ одобрил ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты работает над проектом о дифференцированном пособии для детей в возрасте от трех до семи лет включительно в связи с тем, что после выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей достиг прожиточного минимума.
Вести.Ruвчера в 20:59

Пострадавшего при обрушении надземного перехода в Ленобласти доставили в больницу

Водитель грузовика, пострадавший в результате обрушения надземного перехода на федеральной трассе М-10 в Тосненском районе Ленинградской области, госпитализирован, он находится в состоянии средней тяжести.
ТАССвчера в 16:13

Гибель мотоциклиста, упавшего с разведенного моста в Петербурге, попала на видео

Один из работников, участвовавший в разведении моста пытался предупредить байкера об опасности и, судя по кадрам, в последний момент мотоциклист попытался затормозить, однако это не спасло его от падения в воду.
Вести.Ruвчера в 04:08