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ТАСС
ТАСС

«Известия»: ОП РФ предлагает ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих граждан

Комиссия Общественной палаты (ОП) России по ЖКХ, строительству и дорогам совместно с экспертами разработала законопроект, которым предлагается ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих.В источнике
С чего всё началось
Известия

На жилье мое: в России хотят субсидировать аренду квартир малоимущим

В России хотят ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих. Это предполагает законопроект, разработанный комиссией Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам совместно с экспертами.
Известия17:01
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Телеканал 360°

Малоимущим могут компенсировать часть суммы за аренду жилья

Телеканал 360°17:29
ТАСС

«Известия»: ОП РФ предлагает ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих граждан

ТАСС19:47
Life.ru

В России предложили ввести новую льготу для малоимущих

Life.ru18:19
Lenta.ru

Малоимущим россиянам предложили дать субсидии на аренду жилья

Lenta.ru20:58
БИЗНЕС Online

Для малоимущих россиян предложили ввести субсидии на аренду жилья

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:34
URA.Ru

В России предложили ввести новую льготу для бедных

URA.Ruвчера в 16:27
Известия

На жилье мое: в России хотят субсидировать аренду квартир малоимущим

Известия17:01

В ЛДПР предложили выплачивать пособие родителям школьников на каникулах из-за эпидемий

Группа депутатов от фракции ЛДПР в Госдуме направила на отзыв в правительство законопроект о выплатах пособий по временной нетрудоспособности родителям школьников в возрасте до 14 лет, которые находятся на каникулах из-за сложной эпидемиологической обстановки.
ТАСС17:18

Университет Хопкинса: у людей есть гены, чтобы регенерировать глаза

По словам исследователей, в будущем могут появиться технологии, которые в силах помочь активировать ген, чтобы у сетчатки глаз человека всё же появилась возможность регенерации.
Центральная Служба Новостей10 октября в 12:15