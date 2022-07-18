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«Известия»: ПФР проиндексирует выплаты 7,3 миллиона российских пенсионеров с 1 августа

С 1 августа 2022 года власти проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам.
Lenta.ru
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, или инвалиды первой группы смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии.
Известия
Работающие пенсионеры, которые получают дополнительные баллы за страховые отчисления, будут получать на 314,07 рубля больше.
Известия
Индексация будет автоматической, никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно.
Lenta.ru

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«Известия»: ПФР проиндексирует выплаты 7,3 миллиона российских пенсионеров с 1 августа
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