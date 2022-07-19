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«Известия»: ПФР с 1 августа проиндексирует выплаты 7,3 миллиона пенсионеров в России

С 1 августа 2022 года власти проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам.
Lenta.ru
Помимо работающих пенсионеров, на прибавку к пенсии могут рассчитывать россияне, которым исполнилось 80 лет и инвалиды первой группы.
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Индексация будет автоматической, никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно.
Lenta.ru
Больше всего прибавку к пенсии в 2022 году получат военные пенсионеры.
Общественная служба новостей

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Некоторым россиянам пообещали рост пенсий уже с 1 августа
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