«Известия»: Пенсионный фонд могут объединить с медицинским и соцстрахованием
Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд соцстрахования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут объединить в одну структуру ради создания «единого окна» для получения соцподдержки. При этом государство сэкономит 120 миллиардов рублей за счет оптимизации расходов.В источнике
С чего всё началось
Все на фонд: ПФР, ФСС и ФОМС могут стать единой структурой
За назначением Андрея Кигима главой Пенсионного фонда России (ПФР) вместо Максима Топилина стоит реформа внебюджетных фондов, сообщили источники «Известий», близкие к правительству. Нового главу ПФР выбрали для объединения структуры с Фондом соцстрахования (ФСС), говорили собеседники издания ранее.
Известия16:01
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