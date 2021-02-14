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Телеканал 360°
Телеканал 360°

«Известия»: Пенсионный фонд могут объединить с медицинским и соцстрахованием

Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд соцстрахования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут объединить в одну структуру ради создания «единого окна» для получения соцподдержки. При этом государство сэкономит 120 миллиардов рублей за счет оптимизации расходов.В источнике
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Life.ru
Известия
URA.Ru
РЕН ТВ
С чего всё началось

Все на фонд: ПФР, ФСС и ФОМС могут стать единой структурой

За назначением Андрея Кигима главой Пенсионного фонда России (ПФР) вместо Максима Топилина стоит реформа внебюджетных фондов, сообщили источники «Известий», близкие к правительству. Нового главу ПФР выбрали для объединения структуры с Фондом соцстрахования (ФСС), говорили собеседники издания ранее.
Известия16:01
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«Известия»: Пенсионный фонд могут объединить с медицинским и соцстрахованием

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Источники сообщили о подготовке реформы соцфондов

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URA.Ru16:24

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