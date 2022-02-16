Lenta.ru«Известия»: РСПП предложил дать молодежи по 10 тыс. рублей стартового пенсионного капиталаВ конце октября 2019 года Минфин и ЦБ представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план.Lenta.ruПредполагается, что государство должно пополнить «нулевые» счета трудящегося молодого поколения, которое осталось без накоплений обязательного пенсионного страхования из-за моратория.Lenta.ruЗаконопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе в России готовится под грифом «секретно».Lenta.ruКомментариев, по какой причине принято решение засекретить работу, не приводится.Lenta.ruЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияФАНПодробнее о событииМолодежи предлагают дать по 10 тысяч рублей на пенсионный капиталТелепорт17:05Финансист Митрофанов оценил идею выдавать молодежи 10 тыс. рублей на пенсионный капиталФАН16:46Молодежи предлагают выделить по 10 тыс. для стартового пенсионного капиталаИзвестия17:15«Известия»: РСПП предложил дать молодежи по 10 тыс. рублей стартового пенсионного капиталаLenta.ru16:25Показать ещёОценить10Поделиться