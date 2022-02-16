Будьте в Плюсе

«Известия»: РСПП предложил дать молодежи по 10 тыс. рублей стартового пенсионного капитала

В конце октября 2019 года Минфин и ЦБ представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план.
Lenta.ru
Предполагается, что государство должно пополнить «нулевые» счета трудящегося молодого поколения, которое осталось без накоплений обязательного пенсионного страхования из-за моратория.
Lenta.ru
Законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе в России готовится под грифом «секретно».
Lenta.ru
Комментариев, по какой причине принято решение засекретить работу, не приводится.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Молодежи предлагают дать по 10 тысяч рублей на пенсионный капитал
Телепорт17:05
Финансист Митрофанов оценил идею выдавать молодежи 10 тыс. рублей на пенсионный капитал
ФАН16:46
Молодежи предлагают выделить по 10 тыс. для стартового пенсионного капитала
Известия17:15
«Известия»: РСПП предложил дать молодежи по 10 тыс. рублей стартового пенсионного капитала
Lenta.ru16:25

Интересное

Госдума в первом чтении приняла проект о лишении свободы на срок до 12 лет за пытки

Согласно пояснительной записке, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет.
РИА Новостивчера в 09:01

Россия построит на Дальнем Востоке новый радар системы предупреждения о ракетном нападении

В Минобороны РФ отметили, что радар и станции к 2030 году будут усовершенствованы.
Эхо Москвывчера в 23:48

«Боруссия Д» — «Рейнджерс»: результативные команды не изменят себе

Матч 1/16 финала Лиги Европы «Боруссия Д» – «Рейнджерс» состоится 17 февраля в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», начало – в 20:45 мск.
Betassist15 февраля в 15:07

Захарова призвала главу МИД Британии доказать отсутствие планов нападения на Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга призвала главу британского МИД Лиз Трасс доказать, что Лондон не планирует нападать на Россию.
RT на русскомвчера в 12:05

Озвучивший Бендера актер объяснил отказ от участия в новой «Футураме»

К своим ролям вернутся многие актеры и актрисы из оригинального шоу за исключением Джона Ди Маджио, озвучившего робота Бендера, одного из главных героев.
Газета Культуравчера в 10:28

Microsoft пообещала выпускать новые функции для Windows 11 чаще

В конце прошлого года компания Microsoft объявила о переходе на ежегодные обновления операционной системы Windows.
iXBT.comвчера в 10:34

Представитель Госдепа США Прайс счел безосновательными слова Путина о геноциде в Донбассе

Госдепартамент США не согласился с оценками представителей российского руководства об имеющем место геноциде в Донбассе: для таких оценок "нет оснований", заявил в среду официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс.
РИА Новостивчера в 14:41

The Telegraph: президент России Путин показал слабые места Запада

Президент России Владимир Путин одержал геополитическую победу над США и Европой, говорится в редакционной статье британского издания The Telegraph.
РИА Новостивчера в 12:32

Михаил Мишустин утвердил правила грантовой поддержки в сфере культуры

Глава кабинета министров Михаил Мишустин подписал документ о правилах грантовой поддержки проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.
Культуроманиявчера в 06:26

GeneRaL покинул состав NAVI по Dota 2

Киберспортивная организация Natus Vincere прекратила сотрудничество с участником состава по Dota 2 Виктором GeneRaL Нигрини.
CyberSport.ruвчера в 13:00