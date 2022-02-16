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«Известия»: РСПП предложил дать молодежи по 10 тыс. рублей стартового пенсионного капитала

К пенсионной реформе планируется привлечь молодых людей, которым из-за моратория не удалось сформировать накопления.
Известия
Новелла касается молодого поколения, вступившего в трудовую жизнь, но оставшегося без накоплений в Обязательной пенсионной системе (ОПС) из-за моратория, который действует с 2014 года.
Известия
В России начали работу над проектом реформы добровольных пенсионных накоплений.
Телеканал 360°
Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
Газета.Ru

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«Известия»: молодежи предлагают дать по 10 тыс. на пенсионный капитал
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На старт с вниманием: молодежи предлагают дать по 10 тыс. на пенсионный капитал
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