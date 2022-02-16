Lenta.ru«Известия»: РСПП предложил дать молодежи по 10 тыс. рублей стартового пенсионного капиталаК пенсионной реформе планируется привлечь молодых людей, которым из-за моратория не удалось сформировать накопления.ИзвестияНовелла касается молодого поколения, вступившего в трудовую жизнь, но оставшегося без накоплений в Обязательной пенсионной системе (ОПС) из-за моратория, который действует с 2014 года.ИзвестияВ России начали работу над проектом реформы добровольных пенсионных накоплений.Телеканал 360°Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.Газета.RuЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияФАНГазета.RuПетербургский дневникТелеканал 360°Подробнее о событии«Известия»: молодежи предлагают дать по 10 тыс. на пенсионный капиталГазета.Ru18:34На старт с вниманием: молодежи предлагают дать по 10 тыс. на пенсионный капиталИзвестия16:01Самое цитируемоеРСПП предлагает выделить молодым россиянам по 10 тысяч рублей для стартового пенсионного капиталаПРАЙМ18:13Власти нашли способ повысить интерес российской молодежи к пенсиямПетербургский дневник17:43«Известия»: российскую молодежь стимулируют самостоятельно копить на будущееТелеканал 360°18:05Финансист Митрофанов оценил идею выдавать молодежи 10 тыс. рублей на пенсионный капиталФАН16:46«Известия»: РСПП предложил дать молодежи по 10 тыс. рублей стартового пенсионного капиталаLenta.ru16:25Молодежи предлагают выделить по 10 тыс. для стартового пенсионного капиталаИзвестия17:15Показать ещёОценить27Поделиться