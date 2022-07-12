Будьте в Плюсе

«Известия»: Россия и ЕС договорились о разблокировке транзита в Калининград

Европейский союз (ЕС) и Россия заключили соглашение, согласно которому запрещать перевозку грузов между частями России недопустимо.
Коммерсантъ
Как заявили «Известиям» высокопоставленные источники с российской стороны, Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву.
Известия
По словам источника, согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом идет уже несколько недель.
РИА Новости
Оставшись без российских энергоносителей, Литва стала "намного устойчивее к российскому энергетическому и экономическому шантажу", объявил Науседа.
Ruposters.ru

Подробнее о событии

«Известия»: Евросоюз пытается убедить Литву снять санкции с транзита в Калининград
Газета.Ru02:34
Сделают вывод: ЕС договорился с РФ о транзите грузов в Калининград
Известия17:01
Самое цитируемое
«Известия» заявили, что ЕС и Россия договорились о разблокировке транзита в Калининград
Lenta.ru00:19
«Известия»: ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область
RT на русском19:35
«Известия»: Россия и ЕС договорились о разблокировке транзита в Калининград
Коммерсантъ19:29
Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининград
Взгляд.ру19:00
ЕС и РФ договорились о транзите грузов в Калининградскую область
URA.Ru18:27
ЕС исключит из-под санкций транзит грузов в Калининград
Известия17:38

Интересное

Бывшего замглавы МЧС Гуровича задержали по делу о превышении полномочий

Бывший замглавы МЧС Андрей Гурович задержан в Москве по подозрению в должностных преступлениях, сообщили источники ТАСС и «Коммерсанта».
РБК04:31

В Волгограде сотрудники ФСБ задержали националиста с оружием и взрывчаткой

В Волгограде сотрудники ФСБ и МВД задержали 33-летнего сторонника националистической идеологии с оружием и взрывчаткой.
Lenta.ru04:20

WSJ: моральное и политическое замешательство Запада стало секретным оружием Путина

Моральное и политическое замешательство современного Запада стало секретным оружием президента России Владимира Путина, пишет Уолтер Рассел Мид для газеты The Wall Street Journal.
РИА Новости02:22

РБК: правительство России может изменить размер этикеток на продуктах для экономии

Правительство России рассматривает возможность изменения национальных стандартов этикеток на продуктах.
Lenta.ru02:06

Пушилин: иностранные наемники в ДНР будут расстреляны при отклонении их апелляций

Все иностранные наемники, ранее приговоренные в Донецкой народной республике (ДНР) к смертной казни, подали апелляции.
Коммерсантъ04:20

Bloomberg: Россия поставляет на Ближний Восток рекордные 155 тыс. баррелей нефти в сутки

Россия нарастила поставки нефти в страны Ближнего Востока до рекордных 155 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg.
Газета.Ru02:31

РБК пишет, что курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку

Вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости18:50

Военнослужащие ВС РФ нашли обломки американской ракеты от РСЗО HIMARS

После удара ВСУ по Новой Каховке специалистам удалось обнаружить обломки ракеты от реактивной системы залпового огня HIMARS.
Discover2400:09

Дипломат Биричевский назвал решение Британии о конфискации активов России самоубийством

Остается надеяться, что в конечном счете чувство самосохранения у британских элит все же возобладает над русофобскими инстинктами.
РИА Новости02:54