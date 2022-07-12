Коммерсантъ«Известия»: Россия и ЕС договорились о разблокировке транзита в КалининградЕвропейский союз (ЕС) и Россия заключили соглашение, согласно которому запрещать перевозку грузов между частями России недопустимо.КоммерсантъКак заявили «Известиям» высокопоставленные источники с российской стороны, Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву.ИзвестияПо словам источника, согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом идет уже несколько недель.РИА НовостиОставшись без российских энергоносителей, Литва стала "намного устойчивее к российскому энергетическому и экономическому шантажу", объявил Науседа.Ruposters.ruЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruПятый каналРЕН ТВДума ТВRuBaltic.RuБлокнот.руИзвестияТК ЗвездаРегионы РоссииRuposters.ruKrasnoyarskmedia.ruВоенное обозрениеСоюзное ВечеПолитическая ЭкспертизаREGNUMГазета.RuPravda.RuНовый Град9111.ruУтроNewsКП - БеларусьReadovka NewsАбзацУралинформбюроПодробнее о событии«Известия»: Евросоюз пытается убедить Литву снять санкции с транзита в КалининградГазета.Ru02:34Сделают вывод: ЕС договорился с РФ о транзите грузов в КалининградИзвестия17:01Самое цитируемое«Известия» заявили, что ЕС и Россия договорились о разблокировке транзита в КалининградLenta.ru00:19«Известия»: ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую областьRT на русском19:35«Известия»: Россия и ЕС договорились о разблокировке транзита в КалининградКоммерсантъ19:29Россия и ЕС договорились о транзите грузов в КалининградВзгляд.ру19:00ЕС и РФ договорились о транзите грузов в Калининградскую областьURA.Ru18:27ЕС исключит из-под санкций транзит грузов в КалининградИзвестия17:38Показать ещёОценить1,8KПоделиться