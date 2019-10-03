Экономика
Вести.RuЗа три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
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с чего всё началось
Минфин резко увеличивает программу выдачи межгосударственных займов. В следующие три года Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( $15,5 млрд), следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, которые проанализировали «Известия».Известиявчера в 17:01
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Политика
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Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 16:20
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
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Политика
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с первым секретарём Центрального комитета Компартии Кубы Раулем Кастро, сообщается на сайте Кабмина России.
Life.ru 17:36
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Если у президента Украины Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта в Донбассе, то он утвердится как честный политик, считает российский лидер Владимир Путин.
News.ru 14:50
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
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Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 16:09
Кино
Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»
Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.
Inc-news.ru 13:26
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В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета 10:49
Культура
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 01 октября в 02:54
Армия и оружие
Станции предупреждения о ракетном нападении построит РФ в Арктике
В Коми и Мурманской области до конца 2022 года планируется построить две новые радиолокационные станции предупреждения о ракетном нападении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
ТК Звезда 17:37
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Транспорт
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Обнаженная Анджелина Джоли украсила обложку французского глянца
Джоли снялась для глянца в стиле ню. Она предстала обнаженной на снимках. Актриса позировала в ванне, заполненной белой водой.
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Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Шоу-бизнес
СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
У актрисы Натальи Бочкаревой частично парализовало лицо после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители, заявил друг артистки, музыкант Андрей Ковалев в интервью "СтарХиту".
РИА Новости 17:52
Здоровье
Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона
Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.
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ИА Новороссия 16:06
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По прогнозам аналитика, в 2020 году Apple сможет реализовать 30-40 миллионов iPhone SE 2. Напомним, ранее агенство Nikkei Asian Review также сообщало, что весной следующего года Apple выпустит iPhone SE 2 с дизайном iPhone 8.
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Технологии
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Операторов сетей пятого поколения мобильной связи (5G) обяжут использовать серверы российской разработки.
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Политика
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Министр энергетики России Александр Новак надеется, что газопровод "Северный поток - 2" будет проложен по маршруту, на который изначально была подана заявка.
Комсомольская правда вчера в 04:10
Экономика
BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
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Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
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Спорт
Президент МОК пока не винит ОКР в скандале с Московской лабораторией
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал очередной допинговый скандал.
Sport.ru 14:59