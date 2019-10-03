Экономика
RT на русском«Известия»: Россия за три года выдаст более 1 трлн рублей займов
Министерство финансов резко увеличивает программу выдачи международных займов — с 2020 по 2022 год Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы к проекту бюджета.
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Минфин резко увеличивает программу выдачи межгосударственных займов. В следующие три года Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( $15,5 млрд), следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, которые проанализировали «Известия».Известия02 октября в 17:01
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«Известия»: Россия в 2020-2022 годах выдаст более 1 трлн рублей международных займов
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