Журналисты ряда российским СМИ, ссылаясь на информацию, предоставленную военными обозревателями «Пятого канала», рассказали о том, что военнослужащие ВСУ и боевики нацбальонов насильно удерживают больных детей в медучреждениях, расположенных в Николаеве, Харькове и Краматорске.