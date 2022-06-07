ТАСС«Известия»: Россия заморозила средства западных инвесткомпаний на сумму не менее $17 млрдСумма замороженных в России денег западных инвестбанков и компаний составляет не менее $17 млрд.ТАССРечь о JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, State Street Corporation, Bank of America, HSBC, UBS, Citi Group.ИзвестияВ сумме вложения Citi Group в РФ составляют порядка $8,2 млрд.ИзвестияРиск составляет €3,6 млрд (или $3,87 млрд).ИзвестияЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаЦентральная Служба НовостейНовый День66.ruГазета.RuLife.ruВесть (Калужская область)РамблерИзвестияПодробнее о событии«Известия»: Россия заморозила средства западных инвесткомпаний на сумму не менее $17 млрдТАСС02:29Безвыходное вложение: у западных инвесткомпаний в РФ заморожено минимум $17 млрдИзвестия17:01Самое цитируемое«Известия»: у западных банков и инвесткомпаний в России заморожено не менее $17 млрдLenta.ru00:35«Известия»: В России заморожено $17 миллиардов западных компанийLife.ru17:50«Известия»: у западных инвестбанков и компаний в России заморожено не менее $17 млрдГазета.Ru21:00СМИ выяснили, что у западных инвесткомпаний заморожено в России минимум $17 миллиардовПРАЙМ18:55У западных инвестбанков и компаний заморожено в России минимум 17 млрд долларов66.ru00:29У западных инвесткомпаний в России заморожено минимум $17 млрдИзвестия17:45Показать ещёОценить91Поделиться