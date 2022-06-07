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«Известия»: Россия заморозила средства западных инвесткомпаний на сумму не менее $17 млрд

Сумма замороженных в России денег западных инвестбанков и компаний составляет не менее $17 млрд.
ТАСС
Речь о JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, State Street Corporation, Bank of America, HSBC, UBS, Citi Group.
Известия
В сумме вложения Citi Group в РФ составляют порядка $8,2 млрд.
Известия
Риск составляет €3,6 млрд (или $3,87 млрд).
Известия

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«Известия»: Россия заморозила средства западных инвесткомпаний на сумму не менее $17 млрд
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