Будьте в Плюсе

«Известия»: Украина приостановила набор добровольцев в «Интернациональный легион»

По нашей информации, один из главных организаторов отправки французских добровольцев на Украину Уго Пеллегрини сообщил о том, что на данный момент набор добровольцев в «Интернациональный легион» приостановлен решением украинской стороны.
Известия
13 марта Минобороны России сообщило о ликвидации до 180 иностранных наемников на Украине.
Известия
Отмечается, что в результате российского удара погиб по меньшей мере один француз.
Известия
По словам Коношенкова в результате удара было ликвидировано до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений.
ТК Звезда

Подробнее о событии

«Известия»: Киев решил приостановить набор иностранных наёмников после удара ВС России
RT на русском04:52
Украина попросила приостановить набор французских добровольцев
Известия00:52
Самое цитируемое
«Известия» заявили о приостановке набора добровольцев в «Интернациональный легион» Украины
Lenta.ru03:50
«Известия»: Украина приостановила набор добровольцев в «Интернациональный легион»
РИА Новости03:10
На Украине решили приостановить набор французских добровольцев
Военное дело02:45
Украина попросила приостановить набор наемников после удара ВС РФ
РЕН ТВ01:06
«Известия»: Украина приостановила набор французских наемников
Газета.Ru03:47

Интересное

МВД ФРГ попросило приостановить отправку поездов с украинскими беженцами из Польши

Власти Германии попросили Польшу приостановить отправку поездов с украинскими беженцами, поскольку пока страна не может принять столько людей.
Lenta.ru05:26

Пушилин сообщил о гибели 20 человек в результате падения обломков ракеты в Донецке

Глава ДНР Денис Пушилин сказал, что ракету «Точки-У» удалось сбить, но «обломки принесли повреждения».
Коммерсантъ06:09

Решетников: финансовые рынки РФ по-прежнему ищут «точку равновесия» в текущей ситуации

Финансовые рынки в России продолжают искать "точку равновесия" для стабилизации в ситуации введения санкций в отношении РФ.
ТАСС06:17

Россияне смогут переводить валюту на уже открытые иностранные счета

Правкомиссия разрешила зачислять на счета россиян в иностранных банках валюту от нерезидентов в виде зарплаты, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и других процентных платежей.
Коммерсантъ03:30

В работе интернет-магазина Wildberries в России 14 марта произошел сбой

В работе популярного у россиян интернет-магазина Wildberries в понедельник, 14 марта, произошел глобальный сбой.
Lenta.ru02:30

США с 16 марта запретят поставлять в Россию алкоголь, косметику, снегоходы и рояли

Бюро промышленности и безопасности Соединенных Штатов Америки опубликовало перечень товаров, запрещенных для экспорта в Россию.
РИА Новостивчера в 10:15

Коротченко назвал причины личного присутствия Кадырова на фронте под Киевом

«Личное присутствие Кадырова в районе Киева необходимо для максимальной координации и решительных действий чеченских силовиков, принимающих участие в спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины», – считает Коротченко.
Взгляд.ру05:06

Часть ресторанов «Макдоналдс» продолжит работать до остановки производственных процессов

В сети ресторанов заявили, что продолжение работы части предприятий связано с постепенной остановкой производственных процессов — «Макдоналдс» во всех регионах России прекратит работать после их завершения.
Lenta.ru05:53

Первый складной смартфон Vivo показался на фото — на гибком экране нет видимой складки

В распоряжении сетевых источников оказалась «живая» фотография первого смартфона Vivo, оборудованного гибким дисплеем.
3DNews05:19

Центральный банк России расширит временной диапазон для расчета курсов евро и доллара

"Банк России для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю", — говорится в заявлении.
РИА Новости02:55