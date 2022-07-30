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«Известия»: В Госдуму осенью внесут законопроект о выплате 13-й пенсии

Группа депутатов намерена в осеннюю сессию внести в Госдуму законопроект, в котором предлагается ежегодно в декабре выплачивать пожилым россиянам 13-ю пенсию, пишет
 газета «Известия» со ссылкой на аппарат фракции «Справедливой России — За правду».
РБК
Документом предлагается раз в год в декабре выплачивать пожилым гражданам дополнительную, так называемую 13-ю пенсию.
Известия
«Необходимо принять решительные меры для улучшения жизни пожилых людей. Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», — подчеркивают авторы законопроекта.
Известия
По предварительным оценкам, для реализации инициативы может потребоваться 654,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.
Lenta.ru

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«Известия»: осенью в Госдуму внесут законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии
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