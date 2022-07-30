РБК«Известия»: В Госдуму осенью внесут законопроект о выплате 13-й пенсииГруппа депутатов намерена в осеннюю сессию внести в Госдуму законопроект, в котором предлагается ежегодно в декабре выплачивать пожилым россиянам 13-ю пенсию, пишет газета «Известия» со ссылкой на аппарат фракции «Справедливой России — За правду».РБКДокументом предлагается раз в год в декабре выплачивать пожилым гражданам дополнительную, так называемую 13-ю пенсию.Известия«Необходимо принять решительные меры для улучшения жизни пожилых людей. Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», — подчеркивают авторы законопроекта.ИзвестияПо предварительным оценкам, для реализации инициативы может потребоваться 654,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВСиб.фмPravda.RuDeita.ruФАНПолитика СегодняYA62.ruРоссийская газетаАМИТЕЛМолваЭкономика сегодняСургутская ТрибунаiReactorLife.ruРамблерInfokam.suИзвестияПодробнее о событии«Известия»: осенью в Госдуму внесут законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсииLenta.ru00:12Старость на радость: ГД осенью рассмотрит законопроект о 13-й пенсииИзвестия17:01Самое цитируемое«Известия»: в Госдуму поступил законопроект о выплате 13-й пенсии пенсионерам этой осеньюRT на русском21:15«Известия»: законопроект о выплате 13-й пенсии внесут в Госдуму осеньюГазета.Ru20:39В России могут ввести выплату 13-й пенсии для пожилых россиянАргументы и Факты19:21В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию пожилым россиянамURA.Ru17:36«Известия»: осенью в Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии раз в год в декабреРИА Новости21:25Показать ещёОценить2,1KПоделиться