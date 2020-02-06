Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Известия»: В РФ могут на 25% вырасти цены на жилье

В Совете Федерации прогнозируют, что цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут увеличиться на 25%. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на опрошенных сенаторов.
Читать в источнике
Комментировать36
с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известия16:01

Подробнее о событии

Цены на квартиры могут вырасти на 25%

Телеканал 360°18:59

Цены на жилье в России могут вырасти на 25%

РЕН ТВ18:32

России предрекли рост цен на жилье

Lenta.ru17:09

СМИ: недвижимость в России может подорожать на 25%

Московский Комсомолец17:33

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС17:05

В Совфеде спрогнозировали рост цен на жилье на 25%

URA.Ru17:01

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известия17:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 20:27, Ашберн
Общество

Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях

О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Красная весна 14:18
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM 18:52
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ 01:34
Политика

Путин: человечество оказалось у опасной черты

"К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружения, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика", - отметил глава РФ.
Газета.Ru 09:47
Армия и оружие

Дамаск подвергся ракетной атаке

В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.
РИА Новости 18:46
Киберспорт

Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged

Faktom вчера в 01:43
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

RT на русском 19:55
Армия и оружие

Танк Т-90М успешно прошел госиспытания

Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв».
Известия вчера в 21:05
Политика

Импичмент провалился — Сенат США полностью оправдал Трампа

Сенат США оправдал американского президента Дональда Трампа по двум статьям обвинения в процессе по импичменту, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 16:45
Кино

Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat

News.ru вчера в 07:12
Здоровье

Рошаль признал грипп более опасным, чем коронавирус

Коронавирус — неизвестная вирусная инфекция, которая расползается по миру, и то, что мы вовремя ограничили сообщение, контакты, проводили превентивные мероприятия в России — это абсолютно верно.
РЕН ТВ 06:18
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» в матче Кубка Англии

Футболисты "Тоттенхэма" прошли в 1/8 финала Кубка Англии, победив в переигровке "Саутгемптон" со счетом 3:2.
ProstoProSport 17:09
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ 15:24
Политика

Один из девяти. Имя нового мэра Барнаула уже известно, но не объявлено

Как проходит конкурс на замещение должности главы Барнаула 6 февраля в ходе заседания конкурсной комиссии каждому кандидату на пост главы Барнаула будет предоставлено примерно 15 минут для того, чтобы рассказать о своей программе развития города.
Алтапресс 19:18
Политика

Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России

Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик их возможными пророссийскими настроениями, сообщает телеканал "112".
РИА Новости 19:23
Авто

Обновленная Lada Granta «породнится» с «Нивой»

Внешность модели, скорее всего, сохранит верность актуальному «X-стилю» Стива Маттина, который впервые примерили на флагманской LADA Vesta еще в 2015 году.
Автоновости дня вчера в 08:10
Культура

В Минске вскоре откроется XXVII международная книжная выставка-ярмарка

Минск готовится к проведению XXVII международной книжной выставки-ярмарки под девизом "Беларусь - открытая книга", передает БЕЛТА сегодня, 3 февраля, со ссылкой на прямую речь министра информации Республики Беларусь Александра Карлюкевича.
Ревизор.ру 03 февраля в 12:30
Авто

Mazda запатентовала шестицилиндровый мотор и 8-ступенчатую коробку

Компания Mazda запатентовала рядный шестицилиндровый мотор и восьмиступенчатую автоматическую коробку.
Motor 07:05
Экономика

Банк России до конца года сократит банковский рынок на 10%

Банк России начал работу по отзыву лицензий у недобросовестных банков с 2013 года.
Вести.Ru 18:39
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК 16:00
Политика

Украина отказалась восстанавливать подачу воды в Крым

Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма, заявил в Facebook так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
Московский Комсомолец 04:56
Общество

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 08:12
Шоу-бизнес

Юморист показал певицу Анну Седокову без фотошопа

Юморист телеканала ТНТ показал певицу Анну Седокову без фотошопа.
Donday.ru 10:12
Происшествия

Тело россиянина обнаружили в келье грузинского монастыря

Тело гражданина РФ с ножевым ранением было обнаружено в среду в Грузии в одной из келий Марткопского монастыря (в 25 км к востоку от Тбилиси), сообщила грузинская телекомпания "Рустави-2".
Интерфакс 14:36
Наука

Аромат розы помогает обучению во время сна

Ученые из Германии выяснили, что наличие определенного запаха способствует в учебе и последующей за ней сна и повышает успеваемость в обучении на 30%.
ToDay News Ufa 03 февраля в 10:00
Культура

Ксения Собчак станет ведущей нового ток-шоу на Первом канале

Sunmag.me вчера в 13:10
Шоу-бизнес

Дарья Мороз ответила на вопросы о разводе с Константином Богомоловым

Uznayvse.ru 16:38
Гаджеты

В чипах Huawei нашли бэкдор

Как сообщил российский специалист по безопасности Владислав Ярмак, найденный им механизм представляет собой совокупность четырех старых ошибок/бэкдоров в продукции HiSilicon, обнародованных в марте 2013-го, а также в марте, июле и сентябре 2017 года.
Вести.Ru 09:31
Авто

Названы самые популярные в 2019 году автомобили в городах-миллионниках

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные автомобили в российских городах-миллионниках в 2019 году.
Автоновости дня вчера в 12:26
Игры

Sony запустила страницу консоли PlayStation 5

В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
ToDay News Ufa вчера в 16:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное