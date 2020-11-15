У летучих мышей обнаружена редкая форма ухаживания

Группа ученых из США и Коста-Рики впервые наблюдала в естественной среде обитания складчатомордых листоносов, относящихся к виду летучих мышей, и засвидетельствовала у данного вида летучих мышей редкую форму ухаживания, при которой самка выбирала из нескольких того самца, который наиболее активно привлекал ее внимание.