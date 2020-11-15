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ТАСС
ТАСС

«Известия»: банки предложили ЦБ создать централизованный механизм борьбы с мошенниками

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Известия
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UssurMedia.ru
Mockva.ru
Как сообщил "Известиям" Войлуков, создание централизованного механизма позволит ускорить обмен сведениями примерно в пять раз, а сроки предоставления информации в отдельных случаях сократятся до 20-30 минут.В источнике
С чего всё началось
Известия

Банки предложили создать единую систему блокировки мошеннических переводов

По данным ЦБ, общий объем операций без согласия клиентов в первой половине 2020-го составил примерно 4 млрд рублей. За весь 2019 год со счетов россиян украли 6,5 млрд рублей.
Известия16:01
Подробнее о событии
ТАСС

«Известия»: банки предложили ЦБ создать централизованный механизм борьбы с мошенниками

ТАСС18:00
Life.ru

Банки придумали способ, как быстро блокировать мошеннические переводы

Life.ru20:43
ФАН

Банки придумали, как обезопасить деньги на картах россиян

ФАН19:28
ПРАЙМ

Банки нашли способ остановить кражу денег с карт россиян

ПРАЙМ22:51
News.ru

Банки в РФ нашли способ оперативно вычислять мошенников

News.ru17:46
URA.Ru

Банки придумали, как предотвратить кражу денег с карт россиян

URA.Ru16:44
Известия

Банки предложили создать единую систему блокировки мошеннических переводов

Известия16:01

Санду лидирует на выборах главы Молдавии по 100% голосов внутри страны

Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента республики после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков, расположенных внутри страны, сообщает ЦИК.
Санду лидирует на выборах главы Молдавии по 100% голосов внутри страны
РИА Новости18:42

Минздрав РФ предупредил об осложнениях на сердце после коронавируса

"Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями являются особенно уязвимой группой в ситуации распространения новой коронавирусной инфекции, поскольку имеют как высокий риск тяжелого течения и неблагоприятных исходов COVID-19, так и повышенный риск ухудшения течения и развития осложнений сердечно-сосудистого заболевания", — говорит академик.
Стерлеград21:15

Получены первые снимки Земли с радиолокационного спутника Sequoia

Первые снимки с космического аппарата радиолокационного дистанционного зондирования Земли Sequoia radar опубликованы американской компанией Capella Space, пишет 14 ноября Стивен Кларк журналист издания Spaceflightnow.
ИА Красная Веснавчера в 07:13

В Бурятии до 30 ноября приостановят работу ТЦ и заведения общепита

Власти Бурятии приняли решение из-за ситуации с коронавирусной инфекцией с 16 по 30 ноября приостановить работу торговых центров, заведений общественного питания, а также кинотеатров и салонов красоты.
RT на русском21:47

У летучих мышей обнаружена редкая форма ухаживания

Группа ученых из США и Коста-Рики впервые наблюдала в естественной среде обитания складчатомордых листоносов, относящихся к виду летучих мышей, и засвидетельствовала у данного вида летучих мышей редкую форму ухаживания, при которой самка выбирала из нескольких того самца, который наиболее активно привлекал ее внимание.
SM News13 ноября в 03:49

Глава аппарата вице-премьера Армении уйдет в отставку из-за поста Пашиняна

Вараг Сисерян — руководитель аппарата вице-премьера Армении Тиграна Авиняна — заявил о решении подать в отставку из-за поста премьера Никола Пашиняна с призывом к военным «разобраться со скулящими» протестующими.
Известия17:30

Стали известны регионы с самой высокой доступностью покупки автомобилей

Для оценки региональных различий по доступности покупки нового автомобиля эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов по доле семей, которые могут позволить себе приобрести новую машину в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией.
РИА Новости16:29

Коронавирус одной строкой. Оперативные данные: Омск, Россия, мир. 15 ноября 2020

Актуальная статистика, текущие ограничения, предпринимаемые властями меры и кое-что еще о пандемии COVID-19. (ОБНОВЛЕНО) В Омске сводка по коронавирусу на данный момент такова: всего диагностированных случаев — 19024 (+ 223 новых случаев), выздоровели 13085 (+ 125) пациентов.
ВОмскевчера в 20:00

Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств для лечения коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавирусной инфекции до 1 января 2022 года, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.
ТАССвчера в 03:33