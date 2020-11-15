«Известия»: банки предложили ЦБ создать централизованный механизм борьбы с мошенниками
Как сообщил "Известиям" Войлуков, создание централизованного механизма позволит ускорить обмен сведениями примерно в пять раз, а сроки предоставления информации в отдельных случаях сократятся до 20-30 минут.В источнике
С чего всё началось
Банки предложили создать единую систему блокировки мошеннических переводов
По данным ЦБ, общий объем операций без согласия клиентов в первой половине 2020-го составил примерно 4 млрд рублей. За весь 2019 год со счетов россиян украли 6,5 млрд рублей.
Известия16:01
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