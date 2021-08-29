Соцсеть «ВКонтакте» восстановила работу после сбоя

Две трети пользователей, обративших внимание на сбой, жаловались на неполадки в работе сайта соцсети, 19% — на проблемы при отправке сообщений, еще 10% — на трудности с загрузкой видео.