ТАСС«Известия»: банки усложнят повторное обращение за банкротством за подачу ложных данныхБанковское сообщество предложило ввести запрет на повторное обращение в течение пяти лет для граждан, подавших ложные сведения для прохождения процедуры внесудебного банкротства.ТАССВ НСФР предлагают установить шестимесячный срок для повторной подачи заявления.ТАССВ Минэкономразвития инициативу НСФР назвали нецелесообразной.РБКВ настоящее время процедура предназначается для заемщиков, общая сумма долгов которых не превышает 500 тыс. рублей.ТАССЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruГазета.RuЦентральная Служба НовостейИзвестияС чего всё началосьВсеми мерами: банки предлагают не допускать граждан к банкротству за ложьУчастники финансового рынка предлагают ввести в отношении граждан, подавших ложные сведения для прохождения процедуры внесудебного банкротства, запрет на повторное обращение в течение пяти лет.Известия17:01Подробнее о событииБанки захотели не допускать к банкротству в течение пяти лет за подачу ложных сведенийLenta.ru03:55Банки затруднят повторное обращение за банкротством подавшим ложные сведенияЭкономика сегодня23:21Банки предложили не допускать к банкротству за подачу ложных сведенийРБК02:49Российские банки предлагают не допускать граждан к банкротству за ложьПРАЙМ03:48«Известия»: банки усложнят повторное обращение за банкротством за подачу ложных данныхТАСС20:12Банки призвали не допускать граждан к банкротству за ложьLife.ru18:52Всеми мерами: банки предлагают не допускать граждан к банкротству за ложьИзвестия17:01Показать ещёОценить33Поделиться