Это не только потому, что мы как Австрийская республика зависимы от российского газа, но и немецкая промышленность зависима от него, и если она потеряет устойчивость, то же случится и с австрийской", - сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене по итогам переговоров с венгерским премьером.