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«Известия»: банки в России совершили 40% продаж акций и облигаций под видом вкладов

Весной российские банки в 40 процентах случаев продавали акции и облигации под видом вкладов, сообщили
 «Известия» со ссылкой на исследование Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ).
Lenta.ru
Согласно информации, новая схема обмана затронула вкладчиков в 12 городах России.
Lenta.ru
Ожидая получить гарантированную доходность, как при депозитном вкладе, клиент может увидеть на своем счету сумму меньшую, чем была изначально.
Banknn.ru
Сейчас даже средняя обещанная доходность приближается к 7%, что более чем вдвое ниже текущей инфляции.
Известия

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«Известия»: банки России продали 40% акций и облигаций под видом вкладов
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Банки более трети акций и облигаций продавали под видом вкладов
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«Известия»: банки в России совершили 40% продаж акций и облигаций под видом вкладов
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