Минцифры предлагает ограничить банковскую комиссию за оплату услуг сотовой связи через мобильные приложения и сайты на уровне 1%. Соответствующее предложение ведомство направило в Банк России и Минэкономразвития, сообщает в среду газета "Известия".
Однако оно затрагивает только платежи с использованием карт, в связи с чем комиссия за оплату в приложении или на сайте банка без ввода реквизитов карты в таком случае будет выше, объяснили изданию в Минцифры.
Платежи и счета, имеющие отношение к российской компании Faberlic были заморожены, а имущество главного редактора «Московского комсомольца» («МК») Павла Гусева арестовано в рамках санкционных мер Евросоюза в Финляндии.
Турция не может отказаться от сотрудничества с Россией из-за тесных торговых отношений, поставок газа и строительства атомной электростанции "Аккую", написал в статье для журнала National Interest обозреватель Роберт Эллис.