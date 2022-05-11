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«Известия»: банковскую комиссию за оплату сотовой связи через сайты могут ограничить 1%

Минцифры предлагает ограничить банковскую комиссию за оплату услуг сотовой связи через мобильные приложения и сайты на уровне 1%. Соответствующее предложение ведомство направило в Банк России и Минэкономразвития, сообщает в среду газета "Известия".
ТАСС
Речь идет о приеме и переводе на счета операторов платежей за услуги связи, «в том числе с использованием электронного средства платежа», уточняется в обращении.
Известия
Однако оно затрагивает только платежи с использованием карт, в связи с чем комиссия за оплату в приложении или на сайте банка без ввода реквизитов карты в таком случае будет выше, объяснили изданию в Минцифры.
ТАСС
Министерство предлагает установить единое комиссионное вознаграждение по платежам за услуги связи вне зависимости от использования платежных карт, сообщили «Известиям» в пресс-службе.
Известия

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