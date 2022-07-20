Представители компаний пояснили, что рост неплатежей спровоцировал нехватку средств на подготовку к отопительному сезону, в том числе на плановые ремонты, которые проводят летом, закупку топлива, инвестиции.
В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) «Известиям» сказали, что большая часть неплательщиков относится к неотключаемым потребителям и у водоканалов нет никаких способов влияния на них.
Генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис, комментируя нынешние события на Украине, признал, что Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами и предостерег от недооценки российской армии.
Tor Browser 11.5 «преобразует пользовательский опыт подключения к Tor из регионов с жесткой цензурой», согласно американской некоммерческой организации, которая управляет программным обеспечением с открытым исходным кодом.
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что мировое сообщество ожидает массовый голод, дестабилизация и массовая миграция, если оно не справится с продовольственным кризисом.