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«Известия»: бизнес спрогнозировал рост задолженностей за коммунальные услуги в России

Представители компаний пояснили, что рост неплатежей спровоцировал нехватку средств на подготовку к отопительному сезону, в том числе на плановые ремонты, которые проводят летом, закупку топлива, инвестиции.
Lenta.ru
Ожидается взрывной рост заложенностей, который сопровождается невозможностью воздействовать на должников.
Lenta.ru
Бизнес попросил отменить мораторий досрочно, подчеркнув, что платежная дисциплина потребителей ухудшилась.
Lenta.ru
В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) «Известиям» сказали, что большая часть неплательщиков относится к неотключаемым потребителям и у водоканалов нет никаких способов влияния на них.
Известия

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«Известия»: бизнес спрогнозировал рост задолженностей за коммунальные услуги в России
Lenta.ru20:15
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Известия17:01
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