Экономика

ТАССТАСС«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

Стоимость жилья в России может подорожать в ближайшие два года на 25%. Как сообщает в четверг газета "Известия", повышение цен будет связано с высокой кредитной ставкой для застройщиков, а также уходом мелких фирм с рынка.
Читать в источнике
Комментировать1028
с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известия05 февраля в 16:01

Подробнее о событии

РАСК прогнозирует рост цен на жилье в России на 13-15%

РИА Новостивчера в 03:43

Цены на жилье вырастут на 25%. Зато дольщики будут в безопасности

Телеканал 360°вчера в 11:15

Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России

РБКвчера в 06:43

«25% за два года — это не предел»: о росте цен на жильё

REGNUM02:34

В России цены на недвижимость могут вырасти на 25%

RT на русском05 февраля в 21:27

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС05 февраля в 17:05

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известия05 февраля в 17:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Политика

Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления Вашингтона о том, что США готовы ввести в ближайшее время санкции в отношении российской "Роснефти".
Российская газета вчера в 20:34
Политика

Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России

Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Газета.Ru 02:21
Происшествия

У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.
REGNUM 02:05
Общество

Министр культуры Татарстана объяснила свадьбу дочери в музее

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на возмущения из-за того, что свадьба ее дочери была организована в Галерее современного искусства в Казани.
РЕН ТВ вчера в 10:02
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Культура

Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас

Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.
Ореанда-Новости вчера в 01:27
Общество

«Шоколадницу» возглавил бывший топ-менеджер мебельной фабрики «Мария»

С декабря 2019 года группу компаний «Шоколадница» и крупнейшую по обороту в России одноименную сеть городских кофеен возглавил Олег Подгорный, сообщил РБК представитель компании.
РБК 01:05
Политика

Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу

Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
REGNUM вчера в 23:11
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
РБК вчера в 05:37
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Экономика

Мишустину до 2010 года принадлежало 25% в фондах группы UFG

Интерфакс 02:18
Политика

Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Коммерсантъ вчера в 11:13
Политика

В Татарстане назначили нового главу Следственного комитета

Валерий Липский родился в Тамбове. С 2019 года занимал пост заместителя руководителя управления Следственного комитета по Башкортостану.
Вечерняя Казань 01:06
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 00:41
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета вчера в 04:53
Общество

Из-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары

Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, предупредил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Газета.Ru 02:32
Экономика

Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).
Ведомости 05 февраля в 17:09
Происшествия

В Кисловодске у матери-вегетарианки забрали истощенную девочку

АТВмедиа 02:00
Армия и оружие

Постпред Турции при ООН предупредил о праве на самооборону в Сирии

Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что Анкара оставляет за собой право на самооборону в случае каких-либо враждебных действий против страны в Сирии.
RT на русском вчера в 20:46
Политика

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 02:04
Культура

Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык

Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
ФАН вчера в 11:37
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

Политическая Экспертиза 05 февраля в 12:13
Общество

Телеведущая Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии

Ранее многие российские эстрадные звезды признались, что получают почти такие же пенсии, как и остальные россияне.
Газета.Ru 01:29
Хоккей

Вратарь «Тампы» Василевский побил еще один клубный рекорд

Российский голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский, отразив 29 бросков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Питтсбург Пингвинз", помог добиться победы своей команде со счетом 4:2. Кроме того, он установил клубный рекорд среди вратарей.
Вести.Ru 00:58
Шоу-бизнес

Дочь Успенской покинула Россию после скандала

Как предают СМИ, Татьяна Плаксина после недавних интервью на телевидении покинула России.
VSE42.RU 02:26
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в город Саракиб в Идлибе

Подразделения сирийской армии вошли в город Саракиб в Идлибе, который был форпостом террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), сообщил телеканал Al Mayadeen.
Дождь 05 февраля в 15:17
Политика

Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
REGNUM 00:54
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе семечек

Употребление семян подсолнечника (семечек) в разумном количестве может благоприятно сказаться на здоровье и защитить от старения, рассказала в пятницу, 7 февраля, в интервью радио Sputnik врач-диетолог Тамара Прунцева.
Известия вчера в 20:33
Общество

Роскачество дало советы по борьбе с детской зависимостью от онлайн-игр

Эксперты Роскачества составили перечень рекомендаций, которые помогут уберечь детей от зависимости от компьютерных игр, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:10
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Газета.Ru вчера в 05:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное