Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.

с чего всё началось

Стоимость жилья в России может подорожать в ближайшие два года на 25%. Как сообщает в четверг газета "Известия", повышение цен будет связано с высокой кредитной ставкой для застройщиков, а также уходом мелких фирм с рынка.

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

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