Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссии предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
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Эксперт оценил возможность роста цен на жильё на 25%

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РИА Новостивчера в 20:53

В Совфеде предрекли рост цен на жилье

Газета.Ru03:32

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известиявчера в 17:04
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Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы

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Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США в октябре 2019 года.
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Правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января — сразу после того, как президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором изложил целый ряд предложений по повышению уровня жизни россиян.
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Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Общество

Ургант извинился за шутку о космонавтах и сделал «выговор» ее автору

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С молодежью в составе: сборная России начинает третий этап Евротура

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Запасов питьевой воды в Крыму хватит не только на прохождение отопительного сезона, но и на предстоящий летний сезон.
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Задержан соучастник убийства вора в законе Япончика

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Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

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Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео

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Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты от прибывших иностранных послов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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