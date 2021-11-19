Будьте в Плюсе

«Известия»: цены на бензин вырастут с декабря из-за повышения комиссии «Яндекс.Заправок»

Хорошо ли подобран заголовок?
Цены на топливо на АЗС, подключенных к сервису «Яндекс.Заправки», могут вырасти, сообщили «Известиям» в Российском и Независимом топливных союзах, а также в региональном отделении «Опоры России».
Известия
Владельцы заправочных станций сообщили, что в начале ноября «Яндекс» разослал письма, в которых говорится о повышении тарифов использования сервиса на треть с 1 декабря.
Компания
Сейчас стоимость услуг платформы составляет 1,99% плюс НДС от сумм платежей через приложение или же 2,39% в зависимости от контракта.
Известия
По мнению главы Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши, обозначенное повышение комиссии на дополнительные 1,2% на сегодня неподъемно для независимых АЗС.
Известия

Подробнее о событии

«Яндекс» поднимает цены на заправочный сервис
Экономика сегодня01:28
Налетели на тарифы: АЗС грозят повысить цены из-за «Яндекса»
Известия16:01
Самое цитируемое
Подключенные к сервису «Яндекс.Заправки» АЗС могут повысить цены на топливо
ФАН16:48
«Яндекс.Заправки» повысили тарифы для АЗС
Московский Комсомолец00:16
АЗС могут повысить цены из-за того, что «Яндекс.Заправки» увеличивает размер комиссии на 1,2%
ПРАЙМ22:41
АЗС пригрозили повышением цен на бензин из-за «Яндекса»
URA.Ru21:22
АЗС пригрозили повысить цены из-за «Яндекса»
Известия21:47
«Известия»: цены на бензин вырастут с декабря из-за повышения комиссии «Яндекс.Заправок»
Lenta.ru01:02

Интересное

Сбербанк: доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%

Мошенники все реже звонят россиянам по поводу банковских карт из российских колоний и все чаще -- из-за рубежа, в основном из Украины, сообщил заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ00:23

Косачев назвал резолюцию конгрессменов США о выборах вмешательством в дела России

Резолюция конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом РФ после 2024 года является вмешательство во внутренние дела России, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости00:44