Lenta.ru«Известия»: цены на бензин вырастут с декабря из-за повышения комиссии «Яндекс.Заправок»Хорошо ли подобран заголовок?ДаНетЦены на топливо на АЗС, подключенных к сервису «Яндекс.Заправки», могут вырасти, сообщили «Известиям» в Российском и Независимом топливных союзах, а также в региональном отделении «Опоры России».ИзвестияВладельцы заправочных станций сообщили, что в начале ноября «Яндекс» разослал письма, в которых говорится о повышении тарифов использования сервиса на треть с 1 декабря.КомпанияСейчас стоимость услуг платформы составляет 1,99% плюс НДС от сумм платежей через приложение или же 2,39% в зависимости от контракта.ИзвестияПо мнению главы Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши, обозначенное повышение комиссии на дополнительные 1,2% на сегодня неподъемно для независимых АЗС.ИзвестияЧитать далееСвернутьFBM.ruFBM.ruЦентральная Служба НовостейИзвестияРидусФАНГазета.RuНовый ДеньРеспубликанская Телевизионная СетьЭкономика сегодняПодробнее о событии«Яндекс» поднимает цены на заправочный сервисЭкономика сегодня01:28Налетели на тарифы: АЗС грозят повысить цены из-за «Яндекса»Известия16:01Самое цитируемоеПодключенные к сервису «Яндекс.Заправки» АЗС могут повысить цены на топливоФАН16:48«Яндекс.Заправки» повысили тарифы для АЗСМосковский Комсомолец00:16АЗС могут повысить цены из-за того, что «Яндекс.Заправки» увеличивает размер комиссии на 1,2%ПРАЙМ22:41АЗС пригрозили повышением цен на бензин из-за «Яндекса»URA.Ru21:22АЗС пригрозили повысить цены из-за «Яндекса»Известия21:47«Известия»: цены на бензин вырастут с декабря из-за повышения комиссии «Яндекс.Заправок»Lenta.ru01:02Показать ещёОценить196Поделиться