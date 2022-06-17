Только люди, не связывающие свою жизнь с Россией, могут заявлять о стыде быть россиянином, отметил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед - на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда", - сказал Владимир Путин.
Неизвестные ранее звездные системы, которые выглядят в телескоп как пятна голубого цвета, имеют размер карликовых галактик и располагаются в соседнем галактическом скоплении Девы, в 15-22 мегапарсеках от Млечного Пути.
«В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия "Азот" в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен», — заявил Марочко.