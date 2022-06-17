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Известия: цены на iPhone за последние два месяца снизились в России на 30%

Среди причин падения стоимости - резкое снижение спроса на гаджеты Apple и стабилизация курса рубля.
Газета.Ru
— В магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» цены на смартфоны линейки iPhone 13, 12 и 11 сейчас находятся на уровне февраля, на отдельные модели даже ниже.
Известия
В пресс-службе МТС «Известиям» также подтвердили, что большинство смартфонов Apple сейчас продаются дешевле, чем в марте, — цены вернулись на уровень января-февраля 2022-го.
Известия
Также резко упали цены на iPhone и на сером рынке, где продаются нелегально ввезённые гаджеты.
iXBT.com

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Стабилизация курса рубля и снижение спроса снизили цены на iPhone в России
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