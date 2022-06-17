Газета.RuИзвестия: цены на iPhone за последние два месяца снизились в России на 30%Причины — сильнейшее падение спроса, укрепление рубля и рост параллельного импорта, считают эксперты.Известия— В магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» цены на смартфоны линейки iPhone 13, 12 и 11 сейчас находятся на уровне февраля, на отдельные модели даже ниже.ИзвестияРазница между ценами на «серые» айфоны и ввезенные легально, при помощи параллельного импорта, достигает 20%, подтвердил Эльдар Муртазин.ИзвестияИз-за угрозы дефицита товара россияне начали массово скупать модели iPhone.URA.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuAsteraФАНЭкономика сегодняПетербургский дневникRuposters.ruGamemag.ruThe GEEKТелеканал 360°Ямал-Медиа3DNewsМТВ онлайнNeva.TodayКанобуИзвестияiXBT.comКавказ ПостПодробнее о событииСтоимость смартфонов Apple снизилась на 30% за два месяцаЭкономика сегоднявчера в 09:40Яблочное пике: цены на iPhone за два месяца снизились почти на третьИзвестиявчера в 17:01Самое цитируемоеСтабилизация курса рубля и снижение спроса снизили цены на iPhone в РоссииФАНвчера в 09:31«Известия»: цены на iPhone в России за два месяца снизились почти на третьТелеканал 360°вчера в 19:30«Известия» сообщили о резком снижении цен на iPhone за два месяцаЯмал-Медиавчера в 19:14Цены на iPhone снизились почти на третьURA.Ruвчера в 18:13Цены на iPhone упали почти на третьСекрет фирмывчера в 04:29Показать ещёОценить89Поделиться