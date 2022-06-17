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Известия: цены на iPhone за последние два месяца снизились в России на 30%

Причины — сильнейшее падение спроса, укрепление рубля и рост параллельного импорта, считают эксперты.
Известия
— В магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» цены на смартфоны линейки iPhone 13, 12 и 11 сейчас находятся на уровне февраля, на отдельные модели даже ниже.
Известия
Разница между ценами на «серые» айфоны и ввезенные легально, при помощи параллельного импорта, достигает 20%, подтвердил Эльдар Муртазин.
Известия
Из-за угрозы дефицита товара россияне начали массово скупать модели iPhone.
URA.Ru

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Стоимость смартфонов Apple снизилась на 30% за два месяца
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