По данным «Яндекс.Маркета», с июля по ноябрь 2021 года средняя цена iPhone 11 с 128 Гб памяти выросла в российских магазинах более чем на 8%, до примерно 60 тыс. рублей. iPhone XR, стоивший летом около 48 тыс. рублей, подорожал на 8,5%, до 52 тыс.
Новая методика потребовалась для сопоставления данных по уровню бедности населения, когда прожиточный минимум рассчитывался на основе потребительской корзины, с текущими показателями, которые получают исходя из соотношения с медианным доходом.
Ранее было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ ( Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц ).