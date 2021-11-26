По данным «Яндекс.Маркета», с июля по ноябрь 2021 года средняя цена iPhone 11 с 128 Гб памяти выросла в российских магазинах более чем на 8%, до примерно 60 тыс. рублей. iPhone XR, стоивший летом около 48 тыс. рублей, подорожал на 8,5%, до 52 тыс.