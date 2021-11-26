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«Известия»: цены на смартфоны в 2022 году могут вырасти на 17%

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Цены на смартфоны в России в 2022 году могут вырасти на 15-17 процентов.
Lenta.ru
По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в первом квартале 2022 года цены на компьютеры и смартфоны увеличатся примерно на 10%.
URA.Ru
По данным «Яндекс.Маркета», с июля по ноябрь 2021 года средняя цена iPhone 11 с 128 Гб памяти выросла в российских магазинах более чем на 8%, до примерно 60 тыс. рублей. iPhone XR, стоивший летом около 48 тыс. рублей, подорожал на 8,5%, до 52 тыс.
Известия
Повышения цен на многие гаджеты не было, утверждает источник, близкий к одному из ритейлеров.
Известия

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