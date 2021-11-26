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«Известия»: цены на смартфоны в 2022 году могут вырасти на 17%

Цены на смартфоны в России в 2022 году могут вырасти на 15-17 процентов.
Lenta.ru
Подорожания техники в следующем году ожидает и менеджер одного из российских производителей электроники.
Известия
Растет стоимость процессоров, на которые зачастую приходится пятая часть цены готовых устройств.
Известия
Повышения цен на многие гаджеты не было, утверждает источник, близкий к одному из ритейлеров.
Известия

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Повышение из правил: в отрасли ждут роста цен на гаджеты в РФ на 15-17%
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