Прокуратура Томаринского района Сахалинской области начала проверку информации, размещенной в СМИ, об учительнице, которая якобы играла с детьми на уроки в игру на раздевание, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Минстрой России впервые рассчитал норматив стоимости жилья, используемый для расчетов социальных выплат отдельным категориям граждан, по новой методике, предложив на первое полугодие 2022 года установить его в среднем по стране в размере почти 71 тыс. рублей за кв. м, следует из проекта приказа министерства.