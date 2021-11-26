Минстрой предложил увеличить норматив цены на жилье на 27%

Минстрой России впервые рассчитал норматив стоимости жилья, используемый для расчетов социальных выплат отдельным категориям граждан, по новой методике, предложив на первое полугодие 2022 года установить его в среднем по стране в размере почти 71 тыс. рублей за кв. м, следует из проекта приказа министерства.