Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.

с чего всё началось

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Политика Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января 2020 года в 12.00.

Происшествия При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.

Общество Медведев пошутил на тему новогодних праздников, процитировав Чехова Вручение премий правительства в области средств массовой информации традиционно проходит в День российской печати, который, так получилось, в нашей стране выпадает на канун Старого Нового года.

Происшествия Садальский пошутил про выпавшую из окна модель Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.

Политика США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка США внесли в санкционный список молдавского олигарха, бывшего руководителя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка за коррупционную деятельность.

Биатлон Тихонов намекнул на скорое увольнение Губерниева Четырехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов рассказал, что спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в скором времени могут отстранить от работы.

Политика Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Франкфуртер альгемайне" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.

Экономика Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета Счётная палата оценивает объём воровства из федерального бюджета России в пределах 2—3 млрд рублей в год, притом что общий объём нарушений в 2019 году составил 804 млрд, заявил глава Счётной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.

Экономика Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.

Космос Ученые раскрыли главную загадку Солнечной системы Ученые предложили решение загадки Солнечной системы – условной границы, разделяющей скалистые планеты и газовых гигантов.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Политика Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима.