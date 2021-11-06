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«Известия»: цифровой рубль получит отдельное правовое регулирование

Цифровой рубль получит отдельное правовое регулирование, сообщают «Известия» со ссылкой на Центробанк, Минэкономразвития и комитет Госдумы по финрынку. Отмечается, что необходимые поправки в законодательство будут внесены по итогам эксперимента, который пройдет в 2022 году.В источнике

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