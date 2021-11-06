Цифровой рубль получит отдельное правовое регулирование, сообщают «Известия» со ссылкой на Центробанк, Минэкономразвития и комитет Госдумы по финрынку. Отмечается, что необходимые поправки в законодательство будут внесены по итогам эксперимента, который пройдет в 2022 году.В источнике
Один из четырех напавших на отца с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве является уроженцем ближнего зарубежья, остальные трое - граждане РФ, сообщил журналистам заместитель начальника УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам столицы полковник Алексей Ломанчук.
Татарстан планирует ужесточить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, через две недели будет приостановлено действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, не имеющих QR-кода или медотвода, общественным транспортом смогут пользоваться только люди с QR-кодом, сообщает пресс-служба президента республики.
Большинство работников скорой помощи в Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО), подавших заявление на увольнение из-за отказа прививаться от COVID-19, отзывают, сообщил сотрудник скорой, депутат Облученского районного собрания от КПРФ Иван Краснослободцев.
Правозащитник добавил, что о пытках в ростовской тюремной больнице №19 стало известно примерно год назад, когда один из заключённых пожаловался на то, что его более 70 дней держали привязанным к кровати.