Цифровой рубль получит отдельное правовое регулирование, сообщают «Известия» со ссылкой на Центробанк, Минэкономразвития и комитет Госдумы по финрынку. Отмечается, что необходимые поправки в законодательство будут внесены по итогам эксперимента, который пройдет в 2022 году.

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