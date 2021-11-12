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«Известия»: для самозанятых могут создать единый негосударственный пенсионный план

Для самозанятых, которые работают на крупные экосистемы наподобие «Яндекса» или Сбера, могут создать единый негосударственный пенсионный план.
Известия
Инициатива о создании пенсионного плана обсуждалась на совещании на площадке ЦСР с участием органов власти и представителей рынка.
РЕН ТВ
Речь идет о платформенной занятости — новом сегменте трудового рынка, где физическое лицо выступает не в качестве наемного сотрудника, а как посредник между платформой и конечным получателем услуги.
Lenta.ru
Впоследствии выплаты работник получает вне зависимости от страны проживания, причем как в случае достижения пенсионного возраста, так и при недееспособности или сложном финансовом положении.
Известия

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«Известия»: для самозанятых могут создать единый негосударственный пенсионный план
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