Lenta.ru«Известия»: долги россиян на 1,6 миллиарда спишут в рамках внесудебного банкротстваДолги россиян более чем на 1,6 миллиарда рублей спишут в рамках механизма внесудебного банкротства.Lenta.ruЗа первый год реализации упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тысяч обращений, рассказал замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.Телеканал 360°Торосов подчеркнул, что сейчас специалисты работают над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства.Lenta.ruНапример, вскоре у россиян может появиться возможность подать заявку онлайн через портал «Госуслуги».ИзвестияЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияТК ЗвездаГазета.RuТелеканал 360°Deita.ruВечерняя МоскваПятый каналLife.ruС чего всё началосьРоссиянам без суда спишут долги на 1,6 млрд рублейДолги россиян более чем на 1,6 млрд рублей будут списаны в рамках механизма внесудебного банкротства. Об этом «Известиям» рассказал заместитель министра экономического развития Илья Торосов.Известия17:01Подробнее о событииДолги россиян на 1,6 миллиарда рублей спишут без судаТелеканал 360°20:39В МЭР сообщили, что долги россиян спишут более чем на 1,6 млрд рублейТАСС20:36Россиянам без суда спишут долги на 1,6 млрд рублейИзвестия17:01Минэкономразвития: россиянам спишут долги на 1,6 миллиарда рублейURA.Ru17:53Россиян освободят от долгов на 1,6 млрд рублей без судаПрофиль17:31«Известия»: долги россиян на 1,6 миллиарда спишут в рамках внесудебного банкротстваLenta.ru17:30«Известия»: долги граждан РФ на 1,6 млрд спишут в рамках внесудебного банкротстваГазета.Ru19:41Показать ещёОценить40Поделиться