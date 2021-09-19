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«Известия»: долги россиян на 1,6 миллиарда спишут в рамках внесудебного банкротства

Долги россиян более чем на 1,6 миллиарда рублей спишут в рамках механизма внесудебного банкротства.
Lenta.ru
За первый год реализации упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тысяч обращений, рассказал замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.
Телеканал 360°
Торосов подчеркнул, что сейчас специалисты работают над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства.
Lenta.ru
Например, вскоре у россиян может появиться возможность подать заявку онлайн через портал «Госуслуги».
Известия

С чего всё началось

Россиянам без суда спишут долги на 1,6 млрд рублей
Долги россиян более чем на 1,6 млрд рублей будут списаны в рамках механизма внесудебного банкротства. Об этом «Известиям» рассказал заместитель министра экономического развития Илья Торосов.
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Долги россиян на 1,6 миллиарда рублей спишут без суда
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