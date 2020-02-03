Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссийским домохозяйкам предложили платить пособие

Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно документу, пособие будет выдаваться в случае, если в семье три человека.
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с чего всё началось

Нечаянные домохозяйки: неработающим женщинам предложили платить пособие

Владимир Жириновский в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект, предлагающий государству установить пособие для домохозяек. Если в семье три человека, то женщина, по мнению парламентария, должна рассчитывать на минимальную зарплату (МРОТ) — чуть больше 12 тыс. рублей в месяц.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

«Известия»: домохозяйкам могут начать платить пособие

Газета.Ruвчера в 16:38

Госдуме предложат выплачивать пособие домохозяйкам

REGNUMвчера в 17:20

Неработающим матерям предлагают платить пособия

News.ruвчера в 17:17

Российским домохозяйкам предложили платить пособие

Lenta.ruвчера в 19:04

Жириновский хочет ввести пособия для домохозяек

Телеканал 360°вчера в 15:48

Нечаянные домохозяйки: неработающим женщинам предложили платить пособие

Известиявчера в 16:01

Жириновский предложил выплачивать домохозяйкам пособие

URA.Ruвчера в 14:58
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Здоровье

Названы новые лекарства, спасающие от инфаркта

Кардиолог рассказал о совершенно новых препаратах, снижающих холестерин гораздо эффективнее, чем статины.
Medical Note вчера в 08:12
Политика

Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
Известия 01:21
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Общество

Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
РБК 02:40
Шоу-бизнес

Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия

После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Рамблер вчера в 04:14
Происшествия

В Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией

На юге Лондона полицейские застрелили человека.
Российская газета вчера в 10:36
Футбол

Федор Смолов дебютировал за «Сельту»

Российская газета 01 февраля в 17:05
Гаджеты

Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip показали на видео

Компания Samsung недавно выпустила на рынок складной смартфон Galaxy Fold, а теперь готовит новую модель Galaxy Z Flip.
Игромания.ру вчера в 14:26
Политика

Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран

Посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко заявил, что убийц российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко пока не нашли, это могут быть выходцы из других стран.
RT на русском 02:46
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Ридус вчера в 18:58
Происшествия

Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске

Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
Известия вчера в 23:28
Экономика

Внушительный рост рынка акций в РФ на четверть обеспечен Газпромом

Взлёт котировок Газпрома на 25% обеспечил рост всего российского рынка ценных бумаг в 2019 году.
REGNUM 03:11
Армия и оружие

Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
REGNUM 02:40
Политика

На Украине опубликовали переговоры иранского пилота с диспетчером в день удара по «Боингу»

Военное обозрение 03:01
Политика

Вышинский рассказал, как ПАСЕ восприняла вопросы о Sputnik Эстония

Парламентская ассамблея Совета Европы прохладно отреагировала на поднятые российской делегацией вопросы по поводу ситуации вокруг Sputnik Эстония, рассказал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
РИА Новости 02:56
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
РИА Новости 02:33
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
Политика

МИД Китая: реакция США на коронавирус является чрезмерной

МИД Китая отметил, что реакция и ограничения, введенные рядом стран в связи с ситуацией вспышки эпидемии коронавируса, чрезмерны.
Красная весна 02:26
Политика

Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 08:15
Общество

Глубоко модернизированный «Белый лебедь» совершил первый полет

В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М.
Вести.Ru вчера в 07:23
Общество

Проблемы Алтайского края изучит специальная рабочая группа

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу, которая будет изучать проблемы регионов с наибольшей убылью населения.
Московский Комсомолец вчера в 22:36
Экономика

Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса

Китайские биржи на открытии обвалились более чем на восемь процентов на фоне вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 21:04
Происшествия

Вылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ

Пассажирский самолет авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Парижа в Москву, дважды возвращали в пункт вылета из-за проблем на борту.
РИА Новости 01:12
Здоровье

Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом

Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
RT на русском 02:55
Футбол

Цорн раскрыл секрет приглашения Соболева в «Спартак»

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн раскрыл секрет приглашения форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева.
Газета.Ru вчера в 20:58
Общество

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru вчера в 05:57
Политика

Захарова прокомментировала слова президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости вчера в 17:09
Наука

В Китае разработана новая методика борьбы с синими водорослями в водоемах

Vevby.ru вчера в 08:09
Кино

Тизер сериалов Marvel показали на «Супербоуле»

Премьера совместного тизера сериалов Marvel "Сокол и Зимний Солдат", "Вандавижн" и "Локи" состоялась 2 февраля 2020 года в рамках Супербоула.
ИА InterMedia 03:03
Авто

В ГИБДД разъяснили новый механизм регистрации автомобилей

Второй же вариант предполагает оплату пошлины в размере 850 рублей и получение только свидетельства о регистрации, а также уже присвоенного номерного знака, однако саму табличку можно заказать самостоятельно в специализированной организации.
32CARS.ru вчера в 03:13
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