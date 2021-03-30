Молоко может подорожать на 10–15% из-за экосбора, считают в отрасли. С 1 января 2022 года правительство начнет требовать от производителей утилизировать всю упаковку, а те, кто не выполнит норматив, будут платить экосбор по двойному тарифу.

Известия 17:01