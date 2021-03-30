«Известия»: экосбор может привести к подорожанию молока на 15 процентов
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил премьер-министра России Михаила Мишустина о возможном росте цен на молоко на 10-15 процентов из-за экосбора, пишут "Известия" со ссылкой на письмо РСПП главе кабмина.В источнике
С чего всё началось
Сыграли на таре: в отрасли предупредили о подорожании молока из-за экосбора
Молоко может подорожать на 10–15% из-за экосбора, считают в отрасли. С 1 января 2022 года правительство начнет требовать от производителей утилизировать всю упаковку, а те, кто не выполнит норматив, будут платить экосбор по двойному тарифу.
Известия17:01