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РИА Новости

«Известия»: экосбор может привести к подорожанию молока на 15 процентов

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил премьер-министра России Михаила Мишустина о возможном росте цен на молоко на 10-15 процентов из-за экосбора, пишут "Известия" со ссылкой на письмо РСПП главе кабмина.В источнике
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С чего всё началось

Сыграли на таре: в отрасли предупредили о подорожании молока из-за экосбора

Молоко может подорожать на 10–15% из-за экосбора, считают в отрасли. С 1 января 2022 года правительство начнет требовать от производителей утилизировать всю упаковку, а те, кто не выполнит норматив, будут платить экосбор по двойному тарифу.
Известия17:01

Подробнее о событии

Правительство опровергло сообщения о росте цен на молоко

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Правительство опровергло сообщения о возможном росте цен на молоко из-за экосбора

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Генпрокуратура сообщила о росте взяточничества в России

Ранее Генпрокуратура сообщала, что в 2020 году ущерб от коррупционных преступлений (взятка, мошенничество, присвоение, растрата, злоупотребление должностными полномочиями) в России по уголовным делам превысил 63 млрд руб. По статистике ведомства, взятки до 10 тыс. руб. чаще других берут представители полиции, педагоги и сотрудники уголовно-исполнительной системы.
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