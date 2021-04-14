В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna

По данным госагентства по контролю за лекарственными средствами, в течение трех месяцев после начала вакцинации против COVID-19 (с 27 декабря по 31 марта) было зарегистрировано восемь случаев смерти после вакцинации, но они не связаны с вакциной от коронавируса и 1742 случая предполагаемых побочных реакций на вакцины, что составляет 0,34% от общего числа прививок.