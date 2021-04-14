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РИА Новости

«Известия»: фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств

Введение правила "второй лишний" может привести к дефициту льготных лекарств, говорится в письме ряда фармобъединений и общественных организаций на имя премьер-министра Михаила Мишустина, пишут "Известия". Источник в правительстве подтвердил получение документа.В источнике
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С чего всё началось

Сырье мое: новый механизм госзакупок может привести к дефициту лекарств

Пациенты могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств в случае введения правила «второй лишний». Об этом предупредили правительство ведущие фармобъединения и общественные организации (письмо есть в распоряжении «Известий»).
Известия17:01

Подробнее о событии

Фармацевты предупреждают о дефиците лекарств в России

URA.Ru18:11

«Известия»: ряд компаний опасаются нового механизма госзакупок лекарств

RT на русском20:06

Новый механизм госзакупок может спровоцировать дефицит лекарств

РЕН ТВ18:34

Новое правило закупок в России может привести к дефициту лекарств

Телеканал 360°18:33

«Известия»: фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств

РИА Новости21:05

Новый механизм госзакупок может привести к дефициту лекарств

Известия18:14

Пациенты и фармкомпании написали Мишустину об опасности «второго лишнего»

РБК17:01
Интересное

Актера из Петербурга арестовали за развратные действия в отношении детей

Суд в Санкт-Петербурге заключил в СИЗО актера Никиту Струкова, которому следователи предъявили обвинение в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
ТАССвчера в 12:06

В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna

По данным госагентства по контролю за лекарственными средствами, в течение трех месяцев после начала вакцинации против COVID-19 (с 27 декабря по 31 марта) было зарегистрировано восемь случаев смерти после вакцинации, но они не связаны с вакциной от коронавируса и 1742 случая предполагаемых побочных реакций на вакцины, что составляет 0,34% от общего числа прививок.
РИА Новости19:02

Глава администрации Аксайского района Ростовской области Борзенко арестован

Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца главу администрации Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
ТАССвчера в 12:56

NM: Учёными Великобритании раскрыт секрет постоянного голода у человека

Исследователями из Королевского колледжа Лондона и медицинской научной компании ZOE было проведено исследование, цель которого состояла в том, чтобы выяснить, почему некоторые люди сейчас испытывают чувство голода постоянно.
SM News17:53