«Известия»: фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
Введение правила "второй лишний" может привести к дефициту льготных лекарств, говорится в письме ряда фармобъединений и общественных организаций на имя премьер-министра Михаила Мишустина, пишут "Известия". Источник в правительстве подтвердил получение документа.В источнике
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Пациенты могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств в случае введения правила «второй лишний». Об этом предупредили правительство ведущие фармобъединения и общественные организации (письмо есть в распоряжении «Известий»).
Известия17:01