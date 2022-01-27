Будьте в Плюсе

«Известия»: газированные напитки и соки могут подорожать на 4-20 процентов

Сразу несколько лидеров рынка в категории напитков намерены повысить стоимость продукции в феврале.
Lenta.ru
Как сообщили в "Верном" газете "Известия
", изготовитель Сoca-Сola заявил о подорожании с 1 февраля портфеля напитков в среднем на 6,8%, растительного молока — до 4,5%, кофе — на 8,5%. В списке товаров более 60 позиций.
Life.ru
Изготовитель PepsiCo предложил повышение с 17 февраля, компания сослалась на рост инфляции, тарифов, увеличение расходов на паллеты и упаковку, подорожание топлива.
Primpress.ru
Подорожание связано с повышением стоимости сырья, топлива и упаковки, пишут «Известия».
Народные новости

Подробнее о событии

Производители напитков уведомили сети о повышении цен на 8-25%
Известия20:07
Цены на газированные напитки и соки могут вырасти в России на 25%
ФАН20:03
Производители напитков предупредили о росте цен на 25%
URA.Ru17:49
«Известия»: цена на газировки и соки вырастет на 7–8%
Ямал-Медиа18:50
«Известия»: газированные напитки и соки могут подорожать на 4-20 процентов
Lenta.ru18:20
Производители газировки и соков предупредили о повышении цен
Life.ru18:10
«Известия»: цены на популярные бренды газировки, сока и минералки могут вырасти с февраля
Телеканал 360°19:17

Интересное

Легендарная «полуторка». Американские колеса для советской власти

Менее известный завод Пузырева уже при советской власти осел на родине Ильича и много лет спустя стал УАЗом.
Аргументы и Факты16:03

Число пострадавших при перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана достигло 17

Общее число пострадавших при перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана достигло 17.
RT на русскомвчера в 13:31

Два редких рестомода Porsche 911 выставили на продажу в Германии

Мюнхенский дилер MOHR Group выставил на продажу сразу два редких рестомода на базе Porsche 911 поколения 964 (1989–1993).
Motor25 января в 13:02

В Петербурге 89-летнего ветерана не пустили возложить цветы в День снятия блокады

В Санкт-Петербурге 89-летнего ветерана не пустили возложить цветы к монументу в День снятия блокады Ленинграда, когда там проводил мероприятие президент России Владимир Путин.
ИА DixiNews // Санкт-Петербургвчера в 08:49

Пенсионерам в РФ объявили об отмене новой индексации на 8,6% в феврале 2022 года

Индексация установлена с января, а это значит, что в феврале пенсионерам поступит лишь разница между новым показателем и старым.
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 14:55

Мнение Ильи Казакова об обстоятельствах ухода Азмуна из «Зенита» и новых тенденциях в клубе из Санкт-Петербурга

Внезапный скандал с трансфером Азмуна: «Зенит» требует у «Байера» 5 миллионов евро, игрока могут перевести во вторую команду Скандал, вызванный отказом «Зенита» отпустить его в сборную Ирана, у которой в четверг и вторник домашние отборочные матчи ЧМ-2022 с Ираком и ОАЭ.
Спорт-Экспрессвчера в 08:15

Levi Strauss & Co увеличил прогноз продаж и прибыли в 2022 году

Росту прогнозов способствовали повышение цен и мода на джинсы и куртки Levi Strauss & Co. Однако высокий спрос совпал с ростом производственных расходов, что вынуждает компанию повысить цены в 2022 году и в последующие годы, сказал главный исполнительный директор Чип Берг.
РБК Инвестициивчера в 08:38

Почему рубль подешевел при рекордно дорогой нефти

Снижение шло при рекордных с 2014 года ценах на нефть: сорт Brent превысил 90 долларов за баррель.
Российская газетавчера в 10:30

Трескающийся припай выгнал сахалинских рыболовов на берег

Сахалинские рыболовы сообщают, что припай в районе села Стародубского, а также в заливе Мордвинова все утро подозрительно трещит.
Сахалин.Инфо20:06

Кроссовер Maserati Grecale вышел на зимние тесты

Кроссовер Maserati Grecale вышел на зимние тесты.
Motor26 января в 09:52