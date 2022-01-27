Внезапный скандал с трансфером Азмуна: «Зенит» требует у «Байера» 5 миллионов евро, игрока могут перевести во вторую команду Скандал, вызванный отказом «Зенита» отпустить его в сборную Ирана, у которой в четверг и вторник домашние отборочные матчи ЧМ-2022 с Ираком и ОАЭ.
Росту прогнозов способствовали повышение цен и мода на джинсы и куртки Levi Strauss & Co. Однако высокий спрос совпал с ростом производственных расходов, что вынуждает компанию повысить цены в 2022 году и в последующие годы, сказал главный исполнительный директор Чип Берг.