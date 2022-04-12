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«Известия»: кабмин не поддержал идею Минэнерго о продаже алкогольных напитков на АЗС

Правительство России не поддержало предложение Минэнерго разрешить продавать алкогольные напитки на АЗС, сказал в интервью газете "Известия" министр энергетики России Николай Шульгинов.
ТАСС
"Наша оценка была 0,3 рубля на литр", - заметил он.
ТАСС
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России.
ПРАЙМ
Шульгинов также прокомментировал обращение "Лукойл" о возможных рисках остановки нефтеперерабатывающих заводов из-за проблем с отгрузкой топлива на фоне западных санкций.
ТАСС

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Правительство РФ не поддержало разрешение продажи алкоголя на АЗС
Газета.Ru18:14
Кабмин РФ не поддержал идею Минэнерго о продаже алкогольных напитков на заправках
Москва 2418:24
«Известия»: кабмин не поддержал идею Минэнерго о продаже алкоголя на АЗС
Online47.ru18:24
Шульгинов: правительство не поддержало предложение Минэнерго о продаже алкоголя на АЗС
Lenta.ru18:16
Правительство России не поддержало предложение Минэнерго о продаже алкоголя на АЗС
РЕН ТВ18:45
«Известия»: кабмин не поддержал идею Минэнерго о продаже алкогольных напитков на АЗС
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