ТАСС«Известия»: кабмин не поддержал идею Минэнерго о продаже алкогольных напитков на АЗСПравительство России не поддержало предложение Минэнерго разрешить продавать алкогольные напитки на АЗС, сказал в интервью газете "Известия" министр энергетики России Николай Шульгинов.ТАСС"Наша оценка была 0,3 рубля на литр", - заметил он.ТАССДемпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России.ПРАЙМШульгинов также прокомментировал обращение "Лукойл" о возможных рисках остановки нефтеперерабатывающих заводов из-за проблем с отгрузкой топлива на фоне западных санкций.ТАССЧитать далееСвернутьПодробнее о событииПравительство РФ не поддержало разрешение продажи алкоголя на АЗСГазета.Ru18:14Кабмин РФ не поддержал идею Минэнерго о продаже алкогольных напитков на заправкахМосква 2418:24«Известия»: кабмин не поддержал идею Минэнерго о продаже алкоголя на АЗСOnline47.ru18:24Шульгинов: правительство не поддержало предложение Минэнерго о продаже алкоголя на АЗСLenta.ru18:16Правительство России не поддержало предложение Минэнерго о продаже алкоголя на АЗСРЕН ТВ18:45«Известия»: кабмин не поддержал идею Минэнерго о продаже алкогольных напитков на АЗСТАСС17:37Показать ещёОценить17Поделиться