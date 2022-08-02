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«Известия»: к концу 2022 года цены на жилье в России повысятся на пять-семь процентов

К концу 2022 года цены на квартиры в России могут вырасти на несколько процентов.
Lenta.ru
В июле одобряемость по ипотеке в России достигла рекордных значений за последние три года — 85%, рассказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
Известия
«По итогам июля продажи жилья выросли на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и на 20% по сравнению с апрелем», — сказал заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.
Известия
По итогам года, согласно прогнозу коммерческого директора ГК «Основа» Игоря Сибренкова, цены на первичное жилье вырастут на 10–12%.
SIA.ru

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