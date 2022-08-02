Lenta.ru«Известия»: к концу 2022 года цены на жилье в России повысятся на пять-семь процентовК концу 2022 года цены на квартиры в России могут вырасти на несколько процентов.Lenta.ruВ июле одобряемость по ипотеке в России достигла рекордных значений за последние три года — 85%, рассказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.Известия«По итогам июля продажи жилья выросли на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и на 20% по сравнению с апрелем», — сказал заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.ИзвестияПо итогам года, согласно прогнозу коммерческого директора ГК «Основа» Игоря Сибренкова, цены на первичное жилье вырастут на 10–12%.SIA.ruЧитать далееСвернутьПрофильПрофильЭкономика сегодняВятка-На-СетиГазета.RuАБНVSE42.RUYA62.ruБлокнот.руЯмал-МедиаНьюс-ННИА КрыминформНовый ДеньТверские ведомостиИзвестияСпортКПIrkutskMediaПятый каналНаш Брянск.RuDOMEX-НедвижимостьПодробнее о событииЖилая недвижимость в России может подорожать на 10% к концу годаЭкономика сегодня02:28Осень дорого: к концу года цены на жилье могут вырасти до 10%Известия17:01Самое цитируемое«Известия»: к концу 2022 года цены на жилье в России повысятся на пять-семь процентовLenta.ru02:06Эксперты прогнозируют, что к концу 2022 года рост цен на жилье может достигнуть 10%ПРАЙМ17:55Цены на жилье к концу года в России могут вырасти до 10 процентовВечерняя Москва18:03Цены на жилье могут вырасти на 10% к концу годаDOMEX-Недвижимость17:58Цены на жилье подскочат на 10% к концу 2022 годаТелеканал 360°23:06К концу года цены на жилье могут вырасти до 10%Известия17:21Показать ещёОценить161Поделиться