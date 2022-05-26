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«Известия»: комитет Госдумы одобрил закон о техобследовании домов перед капремонтом

Систему капремонта домов планируют изменить.
Известия
Законопроект, подразумевающий обязательное техобследование зданий перед капитальным ремонтом, был одобрен на заседании экспертного совета комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
Газета.Ru
Теперь может быть введено обязательное техобследование домов перед формированием графика работ.
Известия
Реализация предложения может привести к росту размера взноса за капремонт на 5%, поскольку техническое обследование требует дополнительных средств, не исключил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.
Известия

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