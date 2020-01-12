Кто остался Несмотря на отказ крупнейших банков выдавать займы в магазине, за три квартала 2019 года портфель POS-кредитов вырос на 13 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, — до 181 млрд, следует из данных Объединенного кредитного бюро, с которыми ознакомились "Известия".

с чего всё началось

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".

Происшествия В Сергиевом Посаде загорелся ангар с металлом Ангар с металлом загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в промышленной зоне городского округа Сергиев Посад Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке войной Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.

Общество Ученые объяснили резкое потепление климата в России Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.

Экономика В России подорожает черный хлеб Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.

Игры Главными героями GTA 6 могут стать брат и сестра Одними из главных персонажей GTA 6 станут брат и сестра. Это утверждает один из тестеров игры, опубликовавший свой пост на reddit.

Общество В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".

Политика Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.