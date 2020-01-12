Экономика
РИА Новости«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Читать в источнике
Оценить431
с чего всё началось
Кто остался Несмотря на отказ крупнейших банков выдавать займы в магазине, за три квартала 2019 года портфель POS-кредитов вырос на 13 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, — до 181 млрд, следует из данных Объединенного кредитного бюро, с которыми ознакомились "Известия".Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Биатлон
Российские биатлонисты стали четвёртыми в эстафете на этапе в Оберхофе
Ранее женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Происшествия
В Сергиевом Посаде загорелся ангар с металлом
Ангар с металлом загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в промышленной зоне городского округа Сергиев Посад Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Политика
Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке войной
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.
Теннис
Серена Уильямс стала победительницей турнира в Окленде
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Россиянка Александрова стала победительницей турнира в Шэньчжэне.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Армия и оружие
Врать дорого. Зачем Тегеран признал уничтожение украинского «боинга»
Кажется, именно этот изменившийся мир заставил иранские власти признать теперь вину в уничтожении украинского «боинга».
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Политика
ПНС Ливии объявило о прекращении огня
Шоу-бизнес
Лолита выиграла первый суд у бывшего мужа Дмитрия Иванова
Адвокат известной исполнительницы Лолиты сообщил, что его подопечная одержала первую победу в суде.
Экономика
В России подорожает черный хлеб
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана
Игры
Главными героями GTA 6 могут стать брат и сестра
Одними из главных персонажей GTA 6 станут брат и сестра. Это утверждает один из тестеров игры, опубликовавший свой пост на reddit.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Футбол
Денис Макаров объяснил, почему выбрал «Рубин», а не ЦСКА
Новичок «Рубина» Денис Макаров ответил, почему он решил перейти в «Рубин», а не московский ЦСКА.
Общество
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Шоу-бизнес
Иван Ургант подшутил над беременной женой Константина Эрнста
Руководитель Первого канала 58-летний Константин Эрнст готовится стать отцом.
Политика
Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране
Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.
Политика
На Украине прозвучал призыв отметить «450-летие сожжения Москвы»
Глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) подразумевает итоги похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Политика
СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель
Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса.
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Происшествия
Спасены застрявшие на оторвавшейся льдине в Охотском море рыбаки
Спасатели эвакуировали трех рыбаков, которые оторвались на льдине в Охотском море в магаданской бухте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС страны.
Общество
Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной с начала зимы
Политика
Зеленский потребовал от Ирана полного признания вины в крушении Boeing
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»
Полузащитник «Монако» Александр Головин включен в заявку команды на матч 20-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ».
Происшествия
Первый человек умер в Китае от нового коронавируса
Авто
Названы цены на электрический хэтчбек Nissan Leaf 2020
Футбол
Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в «Милан»
Шведский нападающий боснийско-хорватского происхождения Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в итальянский «Милан».