Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Читать в источнике
Комментировать213
с чего всё началось

POSледний шанс: банки отказываются от займов в магазинах

Кто остался Несмотря на отказ крупнейших банков выдавать займы в магазине, за три квартала 2019 года портфель POS-кредитов вырос на 13 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, — до 181 млрд, следует из данных Объединенного кредитного бюро, с которыми ознакомились "Известия".
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Российские банки отказываются от POS-кредитования

Вести.Ruвчера в 20:00

«Портит их отчетность»: отказ банков от выдачи кредитов в магазинах объяснили

Телеканал 360°04:18

«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

РИА Новостивчера в 22:56

СМИ сообщили об отказе банков-лидеров выдавать кредиты в магазинах

РБКвчера в 21:50

Экономист рассказал, из-за чего российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах

URA.Ru04:46

«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах

ТАССвчера в 19:02

POSледний шанс: банки отказываются от займов в магазинах

Известиявчера в 16:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Газета.Ru 05:18
Армия и оружие

CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих

Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:39
Происшествия

В Рязанской области три человека погибли в ДТП

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области погибли три человека, еще восемь пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.
РИА Новости 00:14
Общество

Баснословное богатство в 2020 году ожидает 5 самых успешных знаков Зодиака

В этом году вложения станут особенно успешными. В год крысы Овнам не придется работать на износ.
Знамя труда (Альметьевск) 10 января в 01:36
Политика

Посла Британии в Иране задержали на акции протеста

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране.
ТК Звезда вчера в 19:16
Политика

Зеленский отреагировал на заявление Ирана по сбитому самолету

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал в Facebook признание Тегерана по поводу потерпевшего катастрофу украинского пассажирского самолета.
Аргументы и Факты вчера в 02:56
Кино

Стал известен бюджет нового фильма Кристофера Нолана

Предстоящий фильм оскароносного режиссера Кристофера Нолана под названием "Довод" (Tenet) обойдется более чем в 200 миллионов долларов.
Piter.tv вчера в 05:50
Армия и оружие

CNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана

Американские военные на базе Эйн-аль-Асад в Ираке узнали о готовящейся ракетной атаке Ирана за два с половиной часа до бомбардировок.
РИА Новости 02:21
Кино

Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США

Невские Новости вчера в 21:42
Экономика

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Российская газета 10 января в 22:00
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб на седьмом этапе «Дакара»

РИА Новости 05:20
Армия и оружие

Министр обороны Британии не уверен в лидерстве США

Если США лишатся лидерства в мире, считает министр, Великобритании придется рассчитывать только на собственные силы.
Вести.Ru 03:34
Политика

Садовничий подтвердил обсуждение открытия филиала МГУ в Дамаске

Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий подтвердил обсуждение открытия филиала вуза в Дамаске.
News.ru 04:51
Общество

Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной с начала зимы

Коммерсантъ вчера в 23:28
Политика

ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента

По итогам слушаний Верховного суда (ВС) Абхазии, прошедших 9 января, суд признал незаконным решение Центризбиркома о результатах повторного голосования на выборах и постановил назначить новые.
Известия 04:47
Политика

На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами

Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
REGNUM 03:34
Общество

Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год

РИА Новости вчера в 21:44
Авто

В Москве выставила «Волгу»-«догонялку КГБ» за 8,5 млн рублей

В одном из московских автосалонов выставили на продажу редчайшую "Волгу" ГАЗ-23 по прозвищу "догонялка", которая была разработана для КГБ СССР и других спецслужб.
Московский Комсомолец 04:34
Армия и оружие

Афганские военные уничтожили одного из главарей «Талибана»

Один из главарей отрядов радикального движения «Талибан» (запрещено в России), действующего в северных районах Афганистана, уничтожен во время рейда боевых самолетов военно-воздушных сил (ВВС) страны.
Известия 03:47
Общество

В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами

Газета.Ru вчера в 13:02
Политика

ПНС Ливии объявило о прекращении огня

Газета.Ru 02:35
Происшествия

В России пьяный школьник убил отчима

В Санкт-Петербурге полиция задержала школьника, подозреваемого в убийстве отчима. Об этом сообщает телеканал «78».
Lenta.ru 04:44
Общество

Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть

РИА Новости 01:43
Гаджеты

Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro получат ОС Android 10

Напоминаем, что это пока только публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 для пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro китайского рынка.
ToDay News Ufa вчера в 01:02
Наука

3D-очки помогли найти у каракатицы стереоскопическое зрение

Говорит Москва вчера в 02:57
Культура

Шоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире

РИА Новости 10 января в 09:28
Политика

В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету

Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».
Ведомости вчера в 10:38
Гаджеты

Полноэкранный смартфон на Snapdragon 855 за $190? Это реально

Речь о Lenovo Z5 Pro GT (в Китае модель называют Lenovo Z5 Pro 855 Edition).
iXBT.com 01:50
Происшествия

Из ФСБ уволены сотрудники, снимавшие стрельбу на Лубянке

Вечером 19 декабря в Москве неподалёку от здания ФСБ, расположенного на Лубянке, неизвестный открыл стрельбу.
Live24 10 января в 06:44
Хоккей

«Рейнджерс» выставит Георгиева на трансфер

«Нью-Йорк Рейнджерс» выставит на трансфер голкипера Александра Георгиева.
Metaratings 02:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное