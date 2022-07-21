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«Известия»: меховой бизнес в Европе готовится к краху из-за антироссийских санкций

Европейская меховая промышленность лишилась своего ключевого покупателя - российского - из-за введенных против страны санкций, теперь ведущие производители вынуждены закрывать магазины, а самой отрасли предсказывают скорую гибель, пишут "Известия".
Газета.Ru
В статье говорится о том, что производители шуб, особенно главные европейские поставщики меха - Дания и Нидерланды - ранее уже пострадали из-за уничтожения на фермах миллионов норок в связи пандемией.
Газета.Ru
Теперь же удар по отрасли нанесен антироссийскими санкциями, а именно запрету ввоза меховых изделий в Россию.
Газета.Ru
Тем временем зоозащитники торжествуют, надеясь, что антироссийские санкции приведут европейский меховой рынок к краху и смене парадигмы - переходе на альтернативные меха вслед за ведущими домами моды.
Газета.Ru

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Меховой бизнес в Европе готовится к краху из-за санкций против России
NVL19:26
Меховой бизнес Европы ждет провал из-за антироссийских санкций
РЕН ТВ18:52
«Известия»: меховой бизнес в Европе готовится к краху из-за антироссийских санкций
Газета.Ru18:09
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