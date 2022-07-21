Европейская меховая промышленность лишилась своего ключевого покупателя - российского - из-за введенных против страны санкций, теперь ведущие производители вынуждены закрывать магазины, а самой отрасли предсказывают скорую гибель, пишут "Известия".
Кандидат от правящего в Индии Национального Демократического Альянса Драупади Мурму избрана на пост президента страны, говорится в опубликованном в четверг вечером сообщении счетной комиссии, которая провела подсчет голосов выборщиков, поданных на президентских выборах 18 июля.
Глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк заявил, что считает невозможной внезапную и непосредственную атаку со стороны России и Китая на его страну, но допустил, что Москва и Пекин в период кризиса попытаются нарушить работу американской критически важной инфраструктуры.
В 2020 году Мещанский суд Москвы признал Серебренникова, а также бывшего директора «Гоголь-центра» и экс-генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и ее бывшего гендиректора Юрия Итина виновными в хищении 129 млн руб.
Не менее 10 педофилов, отбывших срок в Великобритании, приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, сообщает газета Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA).