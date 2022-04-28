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«Известия»: меры поддержки IT-отрасли России могут распространить на работников банков

Банк России направил письмо в правительство с предложением распространить ряд мер поддержки для IT-специалистов на сотрудников банковских профильных подразделений.
ТАСС
Банки — одни из крупнейших работодателей для специалистов в сфере IT и информационной безопасности (ИБ), заявили «Известиям» в ЦБ.
Известия
Сейчас предполагается, что банки могут выделить IT- и ИБ-подразделения в обособленное юрлицо, сообщили «Известиям» в Минцифры.
Известия
Российские IT-компании будут на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок.
ТАСС

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«Известия»: меры поддержки IT-отрасли России могут распространить на работников банков
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