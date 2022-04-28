ТАСС«Известия»: меры поддержки IT-отрасли России могут распространить на работников банковБанк России направил письмо в правительство с предложением распространить ряд мер поддержки для IT-специалистов на сотрудников банковских профильных подразделений.ТАССБанки — одни из крупнейших работодателей для специалистов в сфере IT и информационной безопасности (ИБ), заявили «Известиям» в ЦБ.ИзвестияСейчас предполагается, что банки могут выделить IT- и ИБ-подразделения в обособленное юрлицо, сообщили «Известиям» в Минцифры.ИзвестияРоссийские IT-компании будут на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок.ТАССЧитать далееСвернутьПодробнее о событии«Известия»: меры поддержки IT-отрасли России могут распространить на работников банковРамблер00:08Цифровое равенство: на сотрудников банков хотят распространить IT-льготыИзвестия17:01Самое цитируемое«Известия»: меры поддержки ИТ-отрасли могут распространить на профильных специалистов банковNews.ru23:26Льготы для IT-специалистов предложили распространить на сотрудников банковOctagon.Media23:23ЦБ предложил поддержку IT-отрасли распространить на подразделения банковИА Красная Весна22:53«Известия»: меры поддержки IT-отрасли России могут распространить на работников банковТАСС22:22Российские банки могут выделить IT-подразделения в обособленное юрлицоКоммерсантъ23:36Показать ещёОценить11Поделиться